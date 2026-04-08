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Futbol

LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions

Jugadores deL LAFC celebrando frente a Cruz Azul | MEXSPORT
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 22:10 - 07 abril 2026
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Con gol de Son y doblete de David Martínez los angelinos tomaron ventaja en la serie

Goleados y al borde de la eliminación. Los Angeles FC dieron un golpe que parece definitivo luego aplastar 3-0 a Cruz Azul en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El panorama es desolador para la Maquina: los dirigidos por Nicolás Larcamón necesitan una hazaña perfecta en la vuelta, con al menos cuatro goles y sin recibir ninguno.

La misión ya lucía cuesta arriba, pero se vuelve aún más compleja al revisar los números del conjunto angelino: apenas tres goles recibidos en 11 partidos, sin derrotas en ese lapso y con gol en 10 de esos encuentros. Un tanto de LAFC como visitante sería prácticamente lapidario.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT

Y eso que, el inicio fue prometedor para La Máquina. Al minuto 9, Agustín Palavecino puso un centro preciso que Gabriel Fernández remató con potencia, pero apareció la figura del campeón del mundo Hugo Lloris para recostar y controlar sin complicaciones.

Pese a la posesión celeste en la primera mitad, Los Angeles fueron contundentes. Al 30’, LAFC recuperó en medio campo, tomó mal parado a Cruz Azul y construyó un contragolpe letal: Timothy Tillman filtró para Mathieu Choinière, quien desbordó por banda y metió un centro raso que Heung-min Son empujó barriéndose para el 1-0.

Heung-min Son puso el primer gol del partido para LAFC | MEXSPORT

El segundo golpe llegó apenas nueve minutos después. Denis Bouanga rompió la presión con talento individual y conectó nuevamente con Choinière, quien proyectó a David Martínez. El venezolano dejó atrás a Erik Lira en velocidad y definió entre las piernas de Kevin Mier para el 2-0.

En el complemento, la historia no cambió. Otro contragolpe terminó de sepultar a Cruz Azul: Martínez tomó el balón desde medio campo, desbordó con potencia, dejó a tres rivales en el camino y sacó un disparo cruzado para firmar su doblete y el 3-0 definitivo.

David Martínez marcó un doblete en la victoria de LAFC | MEXSPORT

Larcamón intentó ajustar, movió piezas y buscó reacción, pero su equipo nunca encontró claridad. La más peligrosa llegó en un disparo de José Paradela que nuevamente Hugo Lloris alcanzó a desviar.

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