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Futbol

¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?

Iván Alonso previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:43 - 07 abril 2026
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Hace un par de semanas, el directivo de la Máquina no pudo ingresar a Estados Unidos por problemas con su permiso migratorio

Cruz Azul ya está en Estados Unidos, listo para su compromiso contra LAFC este martes en la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. La Máquina no podrá contar con Christian Ebere por las políticas migratorias de Estados Unidos, pero quien sí realizó el viaje fue el director deportivo, Iván Alonso.

Hace un par de semanas, el uruguayo tuvo que regresar a México y no estuvo presente en el compromiso amistoso contra Atlético Nacional en la Fecha FIFA. No obstante, el problema con su permiso se solucionó y estará presente en el partido de esta semana.

Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7

¿Por qué Iván Alonso sí viajó con Cruz Azul?

Fue el pasado 24 de marzo que Alonso tuvo que regresarse a México desde California, cuando se encontró que el programa de exención de visado no estaba vigente al momento de su viaje. Sin embargo, empezó a circular una versión de que el directivo había sido deportado, lo que hubiera impedido su ingreso a Estados Unidos por lo menos el resto 2026.

Al respecto, Carlos Ponce de León aclaró que fue un trámite sencillo y Alonso ya pudo viajar a Los Ángeles con el equipo. "¿Pues no que estaba deportado? Iván Alonso está con Cruz Azul en Los Ángeles para la Ida de Cuartos de Concacaf. Era un mero trámite de su permiso, que fue fácil", escribió la fuente mencionada.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

Con ello, Alonso no tendrá problemas mayores para acompañar al equipo en sus futuros viajes, siempre y cuando supere al conjunto angelino y siga avanzando en la Concachampions. Los Angeles Galaxy, Nashville SC y Seattle Sounders son los otros equipos estadounidense que siguen con vida y que en algún momento podrían enfrentarse los cementeros en Semifinales (en el caso del primero) o hasta la Final (los dos segundos).

¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul contra LAFC?

El compromiso de la Máquina está programado para este martes 7 de abril de 2026 a las 20:00 horas (centro de México) en el BMO Stadium. La transmisión será exclusiva por la plataforma de Fox One.

Iván Alonso durante un partico de Cruz Azul | MEXSPORT
Iván Alonso durante un partico de Cruz Azul | MEXSPORT

Debido a la regla del gol de visitante, para la Máquina será importante marcar gol como visitante. Además, tiene la urgencia de reencontrarse con el triunfo, ya que suma cuatro partidos consecutivos sin victoria en todas las competencias.

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