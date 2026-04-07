Pedri protagoniza gracioso momento en el partido de Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona derrotó por 2-1 al Atlético de Madrid, en la Jornada 30 de LaLiga y que fue un partido que sirvió de preparación para enfrentar los Cuartos de Final de la Champions League. Los culés fueron eliminados por los colchoneros en la Copa del Rey, por lo que ahora buscarán revancha.

Pedri disputando un balón en un partido l AP

En dicho compromiso de liga, el volante de Barcelona, Pedri, tuvo un gracioso y tal vez incómodo momento al ir a pedir un balón a los recogepelotas después de un tiro que salió desviado. El español se acercó a las orillas de la cancha y estuvo a punto de tomarle la cabeza a un fotógrafo que estaba recargado en la barricada. El mediocampista confundió su cabeza rapada con un balón, lo que ocasionó risas.

Pedri se notaba visiblemente confundido ante la situación, pero finalmente un recogepelotas le otorgó un balón para que ejecutase el saque de manos y continuara el partido.

El video se volvió viral en redes sociales, desatando muchas reacciones y comentarios de los usuarios quienes hicieron burla del acontecimiento. señalando a Pedri de tener un 'problema con los pelones'.

Pedri confundió al calvo con un balón 😭😂pic.twitter.com/XfIKjxNoEJ — Mundo Despectivo (@MundoDespectivo) April 6, 2026

Desempeño de Pedri ante Atlético de Madrid

El centrocampista blaugrana tuvo una actuación destacada en el partido ante Atlético de Madrid, siendo una pieza fundamental en el control de balón en la salida para buscar contraataques rápidos y efectivos.

Pedri se consolida como un generador de oportunidades, dominado su medio séctor, haciendo que el Barcelona rebase líneas de manera efectiva tocando el balón pocas veces hasta llegar a la meta rival.