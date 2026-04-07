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Futbol

Ignacio Lago se convierte en el primer futbolista de Argentina en aceptar su homosexualidad

Ignacio Lago en un partido con Colón de Santa Fé l X: @ColonOficial
Jorge Armando Hernández 11:07 - 07 abril 2026
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El extremo tuvo un paso en México y actualmente milita en Colón de Santa Fe de la Primera Nacional

El futbolista argentino Ignacio Lago, quien actualmente milita en Colon de Santa Fe de la Primera Nacional, ha sido el primer futbolista que se atrevió a hacer pública su orientación sexual durante una entrevista televisada, en la cual recibió una videollamada sorpresiva por parte de su actual novio.

Jugadores de Atlético Colón previo a un partido | X: @ColonOficial
Jugadores de Atlético Colón previo a un partido | X: @ColonOficial

La presentación oficial tuvo lugar en el programa Sangre y Luto, a raíz de esto, Lago recibió mucho apoyo por parte de los aficionados de su actual club quienes lo han llamado crack y lo han reconocido como uno de los mejores futbolistas del plantel del conjunto del Sabalero.

Ignacio Lago en un partido con Colón l FACEBOOK: Club Atlético Colón

El episodio de Sangre y Luto tuvo lugar en el año 2025, pero hasta hace unos días el video comenzó a circular por redes sociales. Dentro del metraje se muestra como la conducción de dicho programa y el novio del futbolista coordinan todo para darle una sorpresa al extremo. Su actual novio destacó la gran persona y profesional que es, destacando su garra y entrega no solo en la cancha sino en su vida diaria.

Este momento marca un antes y un después en el mundo del futbol, ya que no se había visibilizado nunca antes la orientación sexual de un jugador varón en Sudamérica. Sin duda, lo que a hecho Nacho Lago ha sido un acto de amor y de visibilidad de que en el futbol existe la diversidad.

¿En qué equipo jugó Ignacio Lago en México?

El actual delantero del club rojinegro tuvo un pasó en el futbol mexicano, específicamente en la Liga de Expansión MX, donde militó en el Tlaxacala FC.

Jugadores de Atlético Colón en celebración | X: @ColonOficial
Jugadores de Atlético Colón en celebración | X: @ColonOficial
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