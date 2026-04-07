Nelson Deossa borrado del Betis en sus últimos partidos. ¿Qué pasa con el colombiano?

El jugador colombiano, Nelson Deossa, exfutbolista de Rayados de Monterrey y actual delantero en el Real Betis atraviesa una difícil situación que lo mantiene en la congeladora con su actual club.

Nelson Deossa jugando con Real Betis l INSTA: @nelsondeossasuarez06

A pesar de haber sido vendido al Real Betis por una fuerte suma de dinero, el delantero no ha dado los resultados esperados dentro del club albiverde.

El compañero de Álvaro Fidalgo ha sido señalado por actos de indisciplina y temas extracancha que son los que según los rumores lo han mantenido alejado de los heliopolitanos.

Los rumores que se han desatado en redes sociales y en foros dedicados al club verdiblanco indican que Joaquín Sánchez, la leyenda y actual directivo del Betis, ha dado la instrucción de no utilizar ni convocar al exrayado por salir con su hija mayor. Deossa no ha visto actividad en el equipo albiverde desde hace prácticamente un mes.

Otra versión señala que su ausencia puede deberse a problema con el técnico, por sus recientes salidas en la ciudad de Sevilla donde se le ha visto en los principales centros nocturnos, cosa que puede estar siendo mal vista también por la directiva.

Nelson Deossa durante un encuentro con Real Betis l INSTA: @nelsondeossasuarez06

La escuadra dirigida por Manuel Pellegrini no ha convocado al colombiano y se desconoce si esto tiene algo que ver con los rumores antes mencionados.

Los número de Deossa en Real Betis

Para antes de que se diese a conocer la situación del exjugador de La Pandilla, sus números con el Real Betis no son nada favorecedores para el delantero.