Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sporting Club vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de Cuartos de Champions League?

Sporting vs Gunners en el Estadio Jose Alvalade | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:00 - 06 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Alguno de estos dos equipos avanzará a las Semifinales del torneo; el camino comienza mañana

El Sporting CP recibirá al Arsenal en un emocionante encuentro correspondiente a la ronda de Cuartos de Final de la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 7 de abril de 2026 en el Estadio Jose Alvalade. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Daniel Siebert, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

Entrenamiento previo de Arsenal | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Arsenal llega a este encuentro después de haber sido líder de la Fase de Liga con 24 puntos tras 8 partidos disputados, mostrando un rendimiento excepcional con 23 goles a favor y apenas 4 en contra; en la ronda de Octavos, eliminaron a Bayer Leverkusen.

Por su parte, el Sporting CP terminó en la séptima posición con 16 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 17 goles y recibido 11. Los portugueses eliminaron al Bodo/Glimt, equipo que había sido la sorpresa a lo largo de la competencia y lo hicieron en un partido que se tuvo que decidir en el tiempo extra.

Maxi Araujo en celebración con Sporting en el partido de Champions League ante Bodo/Glimt | AFP
Maxi Araujo en celebración con Sporting en el partido de Champions League ante Bodo/Glimt | AFP

El Sporting CP llega con buenas sensaciones tras conseguir dos victorias consecutivas, la más reciente un contundente 4-2 frente al Santa Clara en Liga Portugal, precedida por un 1-4 contra el Alverca. En Champions League, los lisboetas mostraron su potencial ofensivo al golear 5-0 al Bodo/Glimt, recuperándose de la derrota 3-0 sufrida ante el mismo rival en la Ida. Anteriormente empataron 2-2 con el Braga.

El Arsenal, por su parte, atraviesa un momento irregular con dos derrotas consecutivas: 2-1 ante el Southampton en Copa FA el y 0-2 frente al Manchester City en Copa EFL. Sin embargo, en Champions League vencieron 2-0 al Bayer Leverkusen, tras empatar 1-1 en la Ida, y también derrotaron 2-0 al Everton en Premier League.

Arsenal vs Bayer Leverkusen partido de Vuelta l AP

¿Dónde ver la Ida de los Cuartos de Final?

  • Fecha: Martes 7 de abril

  • Sede: Estadio Jose Alvalade

  • Horario: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: HBO Max

Últimos videos
Lo Último
23:00 Sporting Club vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de Cuartos de Champions League?
22:50 “Hoy han hecho historia”: Trump habla con astronautas de Artemis II tras sobrevolar el lado oscuro de la Luna
22:32 Rodrigo Alujas queda eliminado del Mexico City Open y México va por la revancha en casa
21:28 Kenia Os dona 1.5 millones a mamá de Kimberly Loaiza y desata polémica familiar
21:05 Los números de Uriel Antuna con Pumas
21:04 Debanhi Escobar: revelan el último audio que envió antes de desaparecer
20:47 En cuestión de días, la carrera y vida personal de Alberto del Río dieron un giro inesperado.
20:25 Estadio Akron renueva su césped rumbo al Mundial 2026, tras recibir certificación FIFA
19:57 TRAS LAS REJAS: JOSÉ ALBERTO "N" PODRÍA IR A LA CÁRCEL
19:38 El motivo por el cuál el partido entre Querétaro y Juárez se jugará en martes
Tendencia
1
Empelotados Álvaro Morales es despedido de manera sorpresiva: "Te deseamos lo mejor"
2
Contra Paro nacional de transportistas: ¿Qué exigen y cuáles accesos a CDMX estarán bloqueados?
3
Futbol Vinícius rompe el silencio sobre su relación con Xabi Alonso: "no pude conectar con él"
4
Futbol Nacional Pumas a pie en Guadalajara: Autobús se descompone y los deja 'varados'
5
Futbol Concachampions 2025: ¿cuándo y dónde ver Nashville vs América?
6
Futbol Nacional 'Hormiga' González supera marca de Omar Bravo en Chivas; va por récord de Pajarito
Te recomendamos
Sporting Club vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de Cuartos de Champions League?
Futbol
06/04/2026
Sporting Club vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de Cuartos de Champions League?
“Hoy han hecho historia”: Trump habla con astronautas de Artemis II tras sobrevolar el lado oscuro de la Luna
Contra
06/04/2026
“Hoy han hecho historia”: Trump habla con astronautas de Artemis II tras sobrevolar el lado oscuro de la Luna
Rodrigo Alujas queda eliminado del Mexico City Open y México va por la revancha en casa
Otros Deportes
06/04/2026
Rodrigo Alujas queda eliminado del Mexico City Open y México va por la revancha en casa
Kenia Os dona 1.5 millones a mamá de Kimberly Loaiza y desata polémica familiar
Contra
06/04/2026
Kenia Os dona 1.5 millones a mamá de Kimberly Loaiza y desata polémica familiar
Los números de Uriel Antuna con Pumas
Futbol
06/04/2026
Los números de Uriel Antuna con Pumas
Debanhi Escobar: revelan el último audio que envió antes de desaparecer
Contra
06/04/2026
Debanhi Escobar: revelan el último audio que envió antes de desaparecer