Sporting Club vs Arsenal: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de Cuartos de Champions League?

El Sporting CP recibirá al Arsenal en un emocionante encuentro correspondiente a la ronda de Cuartos de Final de la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 7 de abril de 2026 en el Estadio Jose Alvalade. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Daniel Siebert, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

Entrenamiento previo de Arsenal | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Arsenal llega a este encuentro después de haber sido líder de la Fase de Liga con 24 puntos tras 8 partidos disputados, mostrando un rendimiento excepcional con 23 goles a favor y apenas 4 en contra; en la ronda de Octavos, eliminaron a Bayer Leverkusen.

Por su parte, el Sporting CP terminó en la séptima posición con 16 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 17 goles y recibido 11. Los portugueses eliminaron al Bodo/Glimt, equipo que había sido la sorpresa a lo largo de la competencia y lo hicieron en un partido que se tuvo que decidir en el tiempo extra.

Maxi Araujo en celebración con Sporting en el partido de Champions League ante Bodo/Glimt | AFP

El Sporting CP llega con buenas sensaciones tras conseguir dos victorias consecutivas, la más reciente un contundente 4-2 frente al Santa Clara en Liga Portugal, precedida por un 1-4 contra el Alverca. En Champions League, los lisboetas mostraron su potencial ofensivo al golear 5-0 al Bodo/Glimt, recuperándose de la derrota 3-0 sufrida ante el mismo rival en la Ida. Anteriormente empataron 2-2 con el Braga.

El Arsenal, por su parte, atraviesa un momento irregular con dos derrotas consecutivas: 2-1 ante el Southampton en Copa FA el y 0-2 frente al Manchester City en Copa EFL. Sin embargo, en Champions League vencieron 2-0 al Bayer Leverkusen, tras empatar 1-1 en la Ida, y también derrotaron 2-0 al Everton en Premier League.

Arsenal vs Bayer Leverkusen partido de Vuelta l AP

¿Dónde ver la Ida de los Cuartos de Final?