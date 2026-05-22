Los mejores momentos de Aaron Rodgers en la NFL

Una de las grandes figuras de la NFL, recordado como estrella de los Packers por sus 15 temporadas haciendo historia y su reciente participación con los Steelers, Aaron Rodgers ha anunciado que su retiro será al finalizar esta temporada.

Pero tras tener tan cerca el retiro de un veterano con una legendaria carrera en los emparrillados, hace tratar de recordar los momentos que hicieron que un jugador se volviera tan fácill de seguir temporada a temporada.

Aaron Rodgers en su último juego | AP

Sus momentos mas brillantes “El rey de los Hail Mary”

Empate divisional vs Atlanta: Aunque los Packers no se llevaron el triunfo ese día, Rodgers consiguió una marca en donde casi logra conseguir que los Green Bay remontarán pues el partido terminó en tiempo extra y Rodgers había conseguido una gran conexión con sus receptores que esperaban el pase sin destino seguro.

4 MVP: Estos reconocimientos los tuvo en su etapa con Green Bay con los siguientes números: 2011: Lanzó 4,643 yardas y 45 touchdowns 2014: Logró 4,381 yardas y 38 touchdowns 2020: Consiguió 4,299 yardas y 48 touchdowns 2021: Registró 4,115 yardas y 37 touchdowns

Temporada 2017 Serie ofensiva con triunfo ante los Cowboys : En la semana 5 de la NFL, la serie ofensiva que inicio con 01:13 de tiempo en el reloj y contaban con un solo tiempo fuera. Rodgers logro en ese partido 19 de 19 pases, 221 yardas y logró 3 pases de anotación.

El Ave María (Hail Mary) del triunfo ante Lions: Con 20 pts en su contra, Aaron Rodgers logro una remontada espectacular frente a Detroit, en una ultima jugada tras un castigo, Rodgers jugó con la suerte y lanzo sin tiempo y sin ver a donde iría a parar su pase, llevándose del partido 27-23.

Aaron Rodgers, en el Super Bowl XLV | AFP

Su anillo en el Super Bowl XLV

El mayor triunfo para cualquier jugador de la NFL. En el año 2011, los Green Bay se enfrentaban ante los Steelers, con un marcador de 31-25, este encuentro solidificó la imagen de Aaron Rodgers como un mariscal de campo que marcaría una gran generación y le aseguro su titularidad con los Packers.