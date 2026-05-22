Norberto Scoponi defiende convocatoria de Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026: 'Le tienen envidia'

Guillermo Ochoa apareció en la prelista de 55 jugadores que mandó Javier Aguirre para la FIFA, de entre los que saldrán los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026. En caso de formar parte del combinado que representará a México, Paco Memo entraría en una selecta lista de jugadores que han asistido a seis Mundiales.

Y aunque entre especialistas y aficionados existe el debate por la acertada o incorrecta convocatoria de Ochoa al Mundial, a sus 40 años y después de jugar la temporada pasada en el AEL Limassol de la Liga de Chipre, para Norberto Scoponi, exarquero de Cruz Azul y entrenador de porteros de la Selección Mexicana bajo el mando de Gerardo Martino, es claro que Ochoa es necesario en un torneo como este.

"Los Mundiales siempre se juegan con jugadores de mucha experiencia, mucho carácter, y Ochoa lo ha demostrado, más allá de la edad. Para mí, si está físicamente bien, yo lo tendría en cuenta.

"Lo que pasa es que, por más que estén bien otros arqueros, no es lo mismo jugar un torneo local que jugar un Mundial. Las expectativas son otras, la presión es otra y él eso lo sabe manejar. Porque si bien llegado el momento por ahí no estaba bien anímicamente, sabía que en los partidos de Selección siempre le iba muy bien", aseguró Scoponi en entrevista con RÉCORD.

Guillermo Ochoa durante la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Titular ante Sudáfrica?

Incluso el excancerbero nacido en Rosario, Argentina, fue más allá y a pregunta expresa reveló si Paco Memo podría ser el arquero titular en el debut mundialista ante Sudáfrica en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014 | MEXSPORT

"Sí; pero eso más que nada el que lo sabe es el técnico en turno, porque él es el que trabaja día a día y él va a saber si está bien física y anímicamente. No es fácil para el 'Tala' Rangel jugar un Mundial, o al arquero que le toque, no es fácil y eso lo puede sobrellevar mejor Ochoa sobre los demás".

'Le tienen envidia a Ochoa'

A pesar de haber destacado en los tres Mundiales en los que ha defendido el arco mexicano, dejando en cero a selecciones como Brasil (como anfitrión), Alemania y Polonia; de haber realizado una de las mejores atajadas en la historia de las Copas del Mundo, ante Neymar en 2014, comparada incluso con la de Gordon Banks a Pelé en México 70, y de atajar un penalti a uno de los mejores delanteros del mundo como Robert Lewandowski, hay aficionados y comunicadores que demeritan la carrera y las cualidades de Guillermo Ochoa, algo que para Scoponi tiene una clara causa.

Es por envidia. Porque ha estado mucho tiempo en Selección. Lo que pasa es que también es un portero que está bien físicamente a pesar de su edad, no tiene lesiones, no tuvo problemas de lesiones graves.

"No voy a cambiar las características de atajar de Ochoa, pero si fuera un arquero que camina el arco como Nahuel Guzmán, podría jugar tranquilamente con los ojos cerrados, porque lo que pasa es que Ochoa necesita más de su potencia, pero si está bien físicamente y anímicamente, podría jugar tranquilamente", sentenció Scoponi Casanova.

La importancia de Ochoa

Más allá de que sea titular o no, en la próxima Copa del Mundo, para el exportero de La Máquina, tener a Ochoa en el plantel mundialista es de gran relevancia.

Ochoa detiene penalti a Robert Lewandowski en Qatar 2022 | MEXSPORT

"Dentro del grupo tendría que estar, por la experiencia, por los partidos jugados en Selección, por lo que puede transmitir al mismo portero en turno, que si él no juega, el portero en turno, que puede ser Tala o el que sea, le va a ayudar mucho. Ochoa no es un compañero egoísta que va a querer que le vaya mal al compañero. Dentro del grupo va a ser una persona importante también".

Sus tres porteros

Norberto Scoponi junto a Gerardo Martino con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Scoponi también reveló que los tres porteros que debieron ir al Mundial son Luis Ángel Malagón, Raúl 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa, pero ante la desafortunada lesión del arquero azulcrema, está bien que hayan llamado a Carlos Acevedo, pero tiene en mente a un portero que muy bien le pudo haber peleado el lugar de tercer arquero al de Santos Laguna.