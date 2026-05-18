¿Cómo fue el camino al Super Bowl que ganaron Aaron Rodgers y Mike McCarthy con Packers?

Aaron Rodgers volverá para un año más. El veterano mariscal de campo tendrá su segunda temporada con los Pittsburgh Steelers, ahora con Mike McCarthy como entrenador en jefe. El head coach y el quarterback cuentan con una historia juntos, pues ambos alcanzaron la máxima gloria de la NFL con los Green Bay Packers.

En la Temporada 2010 de la mejor liga del mundo, los Empacadores hicieron una labor -por decir lo menos- titánica. La franquicia de Wisconsin logró ganar el Trofeo Vince Lombardi en una de las mayores sorpresas del Super Bowl.

Aaron Rodgers, QB de los Pittsburgh Steelers | AP

¿Cómo fue el camino de los Green Bay Packers en 2010?

La Temporada 2010 de los Green Bay Packers fue la quinta de Mike McCarthy como el entrenador en jefe, y la tercera de Aaron Rodgers como mariscal de campo titular. Pese a que las anteriores dos campañas fueron importantes para el quarterback, dicho año fue el consagratorio.

Los Green Bay Packers terminaron la Temporada Regular con un récord de 10-6, segundos en el Norte de la Nacional y último sembrado de Conferencia. Pese a que los Playoffs pintaban para ser una despedida inmediata para los queseros, fue en la postemporada que su camino verdaderamente empezó.

Aaron Rodgers, en el Super Bowl XLV | AFP

Primero derrotaron a los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodines; después eliminaron al mejor equipo de la Conferencia Nacional, Atlanta Falcons, en el Juego Divisional. Cada uno de esos juegos fueron de visita, pero la Final de la NFC fue la que más disfrutaron.

Aaron Rodgers, Mike McCarthy y los Empacadores llegaron al Campo del Soldado con una cita con la historia, ante los Chicago Bears. Los Dioses del futbol americano sonrieron y, desde el principio, estuvieron del lado de los Packers. Jay Cutler, mariscal de campo de los Osos, abandonó el juego en la primera mitad y dejó todo en bandeja de plata para la victoria de los de Wisconsin.

Aaron Rodgers, en el Super Bowl XLV | AFP

El Super Bowl XLV

Como si fuera una broma del destino, esas que abundan en el deporte, Aaron Rodgers ganó su primer y único Vince Lombardi ante su actual equipo: los Steelers. En el campo de los Dallas Cowboys, tal y como fue toda la postemporada, los Green Bay Packers no fueron favoritos, ya que los Acereros fueron la defensa más dominante ese año.