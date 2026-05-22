De negro ante Ghana: México usará su tercer uniforme en amistoso

Con solo tres partidos de preparación pendientes y menos de un mes para que arranque la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana comienza su periodo final antes de su debut con Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte, no sin antes estrenar su nueva indumentaria.

Nueva camiseta de la Selección Mexicana | Adidas

Todos de negro

A unas horas de iniciar el primero de los tres partidos amistosos antes del Mundial, fuentes cercanas al cuadro Tricolor confirmaron que el equipo saldrá de gana en el Estadio Cuauhtémoc, pues estrenan su tercer kit, el coleccionable color negro.

Los pupilos de Javier Aguirre dejaran el verde tradicional para usar camisa, short y calcetas negras, aprovechando que el rival saltará con su tradicional color blanco, por lo que no habrá problema entro del campo.

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¿Lista la Selección Mexicana?

El conjunto anfitrión de la próxima Copa del Mundo llega al duelo amistoso con más dudas que respuestas, además de toda la polémica de los convocados por detrás, pues el equipo del Vasco no llega con todos los nombres disponibles.

Aprovechando las bajas por la ausencia de los convocados del viejo continente, Aguirre buscará darle minutos y rotación a los elementos que podrán estar disponibles en Puebla, pues según el reportero Gibrán Araige, el Vasco quiere que todos tengan actividad en el Cuauhtémoc.

Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Obed Vargas con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El estreno de la indumentaria y la duda de cómo saldrá el entrenador de México ha generado expectativa entre los aficionados, quienes ven en este tercer kit una propuesta moderna que rompe con la tradición, pero que podría convertirse en un nuevo símbolo si el equipo logra una destacada actuación en el Mundial.

Por otra parte, el técnico Javier Aguirre tendrá en este compromiso una oportunidad clave para afinar detalles tácticos y observar variantes en su once inicial. Con poco margen antes del debut mundialista, cada minuto en cancha será vital para definir la base del equipo que buscará competir al máximo nivel en casa.