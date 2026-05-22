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Futbol

Historia de los Mundiales: Francia 1938, el último torneo antes de la guerra

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:14 - 22 mayo 2026
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La tercera Copa del Mundo organizada por la FIFA quedó marcada por el dominio de Italia, las tensiones políticas en Europa y el inicio de una pausa obligada por la Segunda Guerra Mundial

La Copa Mundial de la FIFA Francia 1938 representó uno de los torneos más importantes y complejos en la historia temprana del futbol. Organizado en un continente cada vez más afectado por las tensiones políticas previas a la Segunda Guerra Mundial, el Mundial celebrado en Francia reunió a 15 selecciones y terminó consagrando nuevamente a Italia, que logró convertirse en la primera bicampeona de la historia.

El torneo también quedó marcado por la ausencia de varias selecciones americanas y por ser la última Copa del Mundo disputada antes de la suspensión provocada por la guerra.

La figura del Mundial: Giuseppe Meazza

El gran referente de aquella selección italiana fue Giuseppe Meazza, considerado una de las máximas leyendas del futbol europeo.

Aunque Italia contaba con un plantel repleto de figuras, Meazza fue el líder futbolístico y emocional del equipo dirigido por Vittorio Pozzo. Su talento, visión de juego y capacidad ofensiva fueron fundamentales para que los italianos defendieran exitosamente el título conseguido en 1934.

Hasta el día de hoy, el histórico estadio de Milán lleva su nombre en homenaje a su legado.

El Giuseppe Meazza vacío | AP

Italia hizo historia en Francia 1938

La selección italiana logró levantar nuevamente la Copa del Mundo tras vencer 4-2 a Hungría en la Final disputada en París.

Con ese triunfo, Italia se convirtió en el primer país en ganar dos Mundiales consecutivos, logro que posteriormente solo repetirían Brasil y Francia décadas más tarde.

El torneo también fue recordado por el fuerte ambiente político alrededor del equipo italiano, respaldado por el régimen de Benito Mussolini en una Europa cada vez más dividida.

Italia en Francia 1938 | AFP
Italia en Francia 1938 | AFP

Números del Mundial Francia 1938

La tercera Copa del Mundo dejó momentos históricos y consolidó al torneo como el evento más importante del futbol internacional.

Estas fueron algunas estadísticas destacadas:

Selecciones participantes

15

Partidos disputados

18

Goles anotados

84

Campeón

Italia

Subcampeón

Hungría

Máximo goleador

Leônidas da Silva (Brasil) – 7 goles

Sede de la Final

Stade Olympique de Colombes, París

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