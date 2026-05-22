Historia de los Mundiales: Francia 1938, el último torneo antes de la guerra

La Copa Mundial de la FIFA Francia 1938 representó uno de los torneos más importantes y complejos en la historia temprana del futbol. Organizado en un continente cada vez más afectado por las tensiones políticas previas a la Segunda Guerra Mundial, el Mundial celebrado en Francia reunió a 15 selecciones y terminó consagrando nuevamente a Italia, que logró convertirse en la primera bicampeona de la historia.

El torneo también quedó marcado por la ausencia de varias selecciones americanas y por ser la última Copa del Mundo disputada antes de la suspensión provocada por la guerra.

La figura del Mundial: Giuseppe Meazza

El gran referente de aquella selección italiana fue Giuseppe Meazza, considerado una de las máximas leyendas del futbol europeo.

Aunque Italia contaba con un plantel repleto de figuras, Meazza fue el líder futbolístico y emocional del equipo dirigido por Vittorio Pozzo. Su talento, visión de juego y capacidad ofensiva fueron fundamentales para que los italianos defendieran exitosamente el título conseguido en 1934.

Hasta el día de hoy, el histórico estadio de Milán lleva su nombre en homenaje a su legado.

El Giuseppe Meazza vacío | AP

Esse da foto é o atacante Giuseppe Meazza, o craque dos dois primeiros títulos italianos (1934 e 1938). 🇮🇹 🏆 pic.twitter.com/bJTmR62waG — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) May 4, 2026

Italia hizo historia en Francia 1938

La selección italiana logró levantar nuevamente la Copa del Mundo tras vencer 4-2 a Hungría en la Final disputada en París.

Con ese triunfo, Italia se convirtió en el primer país en ganar dos Mundiales consecutivos, logro que posteriormente solo repetirían Brasil y Francia décadas más tarde.

El torneo también fue recordado por el fuerte ambiente político alrededor del equipo italiano, respaldado por el régimen de Benito Mussolini en una Europa cada vez más dividida.

Italia en Francia 1938 | AFP

Números del Mundial Francia 1938

La tercera Copa del Mundo dejó momentos históricos y consolidó al torneo como el evento más importante del futbol internacional.

Estas fueron algunas estadísticas destacadas: