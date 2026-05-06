Mundial 2026: Marruecos, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca Marruecos, la gran sorpresa de la última edición y uno de los candidatos al título.

Marruecos en Mundiales

Marruecos no es un país conocido en la historia de los Mundiales, de hecho, esta será tan sólo la sexta participación del equipo en la máxima competencia de Selecciones. Previo a Qatar 2022, su mejor participación había sido en México 1986 cuando alcanzaron los Octavos de Final, en las otras ediciones se quedó en la Fase de Grupos.

Curiosamente, Marruecos ha clasificado a todos los Mundiales celebrados en México. Su primera participación en este torneo se dio en México 70. Tras ausentarse en las siguientes tres ediciones no logró clasificar pero volvió a la justa para México 86. Los Leones del Atlas también disputaron el Mundial de Estados Unidos 94, Francia 98, Rusia 2018 y finalmente Qatar, ahora 'vuelve a México' para una nueva edición del torneo.

Fue en Qatar que el equipo africano vivió la mejor actuación en su historia. El equipo lideró su grupo para llegar a Octavos de Final por segunda edición en su historia, sin embargo, esta vez seguiría avanzando eliminado a potencias como España y Portugal para llegar a Semifinales. Desafortunadamente el equipo quedó eliminado ante Francia y perdería el juego por el tercer lugar ante Croacia.

Marruecos terminó cuarto en el Mundial de Qatar 2022 | MEXSPORT

Figura actual

La generación actual de Marruecos está llena de figuras desde el portero ex de Sevilla, Yassine Bounou, pasando por el delantero del Real Madrid y camiseta 10 del equipo Brahim Díaz, hasta el máximo goleador de la selección en Mundiales, Youssef En-Nesyri. Sin embargo, la máxima figura es por mucho Achraf Hakimi.

Pese a no tener una posición destacada, el lateral marroquí destaca sobre el resto y es la gran figura de la selección. El defensor del PSG es el jugador con más partidos mundialistas disputados, además es el tercer jugador en la historia con más participaciones con Marruecos y tras la Copa del Mundo podría ser top 2.

Hakimi suma ya 93 participaciones en las cuales ha marcado 11 goles y dado 19 asistencias siendo clave para el éxito de Marruecos en la historia reciente.

Hamiki es la gran figura de Marruecos | MEXSPORT

Calendario de Marruecos

Marruecos quedó ubicado en el Grupo C de la Copa del Mundo, mismo que compartirán con Brasil, Escocia y Haití. Todos los partidos del equipo se jugarán en la costa este de Estados Unidos y su viaje más largo será de tan sólo dos horas y media.

Sábado 13 de junio

16:00 horas del centro de México

Brasil vs. Marruecos

Estadio de Nueva York,

Viernes 19 de junio:

16:00 horas del centro de México

Escocia vs. Marruecos

Estadio de Boston

Miércoles 24 de junio

16:00 horas del centro de México

Marruecos vs. Haití

Estadio de Atlanta

Números totales en Mundiales

Entre las seis participaciones que ha tenido Marruecos en los Mundiales en su historia, ha disputado un total de 23 partidos, de los cuales 18 han sido en Fase de Grupos y sólo cinco de eliminación directa con el más importante siendo el juego por el tercer lugar en Qatar.

En total ha sumado cinco victorias, siete empates y 11 derrotas con 20 goles a favor y 27 en contra. Ahora en este 2026 buscarán sumar más triunfos en tratando de firmar una nueva actuación histórica.

Tanda de penales Marruecos vs Nigeria I AP

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