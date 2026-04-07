Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Medio francés apunta detalles sobre la polémica de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos

Senegal previo a enfrentar a Perú l AP
Jorge Armando Hernández 09:04 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Le Monde, medio de información en Francia, sacó a la luz revelaciones sobre el conflicto que envuelve la Copa Africana de Naciones y las polémicas decisiones que se han suscitado

Continúa la novela por saber quien tiene la razón en la designación de la Copa Africana, la cual ganó Senegal en el campo, pero la ganó Marruecos en la mesa apenas unos meses después de La Final. Los senegaleses no han parado de protestar ante esta situación, alegando que la razón por la que abandonaron el campo fue legítima por ese penal que no debió marcarse.

La protesta de Senegal con la Copa Africana l AP

El periodista Mustapha Kessous encargó de leer todos los informes, tanto de árbitros como de diretivos importantes de la CAF, concluyendo que el organismo del futbol africano estaba inmerso en disputas y los comités emitían informes que contradecían la información de otros.

Marruecos comienza a 'jugar' La Final

Desde la elección del hotel, el conjunto marroquí llevaba ventaja en el partido, ya que por un error de logística, al equipo senegales se le mandó a un hotel de categoría media que no cumplía con las condiciones necesarias para realizar un entrenamiento.

Por esta razón, la CAF les ofreció una alternativa, el hotel Amphitrite, situado a las afueras de la ciudad, pero finalmente el conjunto de Senegal aceptó alojarse ahí, a pesar de que aún tenían ciertas posturas en contra.

Senegal jugando un amistoso con Perú l AP

El secretario general de la Federación de Senegal, Abdoulaye Saydou Sow, escribió una carta de protesta donde apuntaba que ninguno de los hoteles donde los mandaron estaban en la lista de campamentos aprobados por la CAF: "Queremos destacar que, si no nos equivocamos, ni el Hotel Rihab ni el Amphitrite Rabat figuran en la lista oficial de campamentos base inicialmente aprobada y comunicada por la CAF, lo que plantea una duda legítima sobre el cumplimiento de las especificaciones de la competición".

Una fuente de Marruecos indicó a Le Monde que toda la planeación y logística era del conocimiento de los jugadores de ambos equipos desde tiempo atrás y que si se hicieron cambios fue porque Senegal no paraba de quejarse.

Senegal temía ser espiado por su rival

Curiosamente, los hoteles a los cuales mandaron al equipo de Senegal eran de igual manera sede del campamento de sur rival en la final, por lo que la Federación de Senegal volvió a alegar falta de confidencialidad táctica.

Denuncia de acoso por parte de aficionados de Marruecos
Afición de Marruecos en un partido l AP

Los jugadores de la Selección Verde denunciaron que aficionados marroquís los acosaron en los alrededores del hotel, permitiendo que los insultaran y se acercaran demasiado, apuntaron a la ausencia de elementos de seguridad en las inmediaciones del hotel.

Hasta el momento Marruecos sigue siendo el vigente campeón de la Copa Africana, no ha habido una resolución por medio del TAS y se espera que este asunto se alargue todavía más.

Últimos videos
Lo Último
23:19 Larcamón admite mala gestión tras la derrota ante LAFC: "se paga caro ese error"
23:09 ¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"
23:08 Colin Kaepernick publicará sus memorias “The Perilous Fight” en septiembre
23:01 América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
22:23 ¿Por qué piden cancelar a Wendy Guevara y a Paola Suárez de Las Perdidas?
22:17 ¿Quién es Dianna Russini, la periodista de la NFL vista con el entrenador Mike Vrabel?
22:16 ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
22:10 LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
21:57 ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
21:07 NASCAR Tulum 100: la nueva carrera en México con show de la fuerza aérea mexicana
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
3
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
4
Futbol ¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Larcamón admite mala gestión tras la derrota ante LAFC: "se paga caro ese error"
Futbol
07/04/2026
Larcamón admite mala gestión tras la derrota ante LAFC: "se paga caro ese error"
¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"
Futbol
07/04/2026
¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"
Colin Kaepernick publicará sus memorias “The Perilous Fight” en septiembre
NFL
07/04/2026
Colin Kaepernick publicará sus memorias “The Perilous Fight” en septiembre
Israel Reyes espera con ansias el regreso de América al azteca | MEXSPORT
Futbol
07/04/2026
América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
¿Por qué piden cancelar a Wendy Guevara y a Paola Suárez de Las Perdidas?
Contra
07/04/2026
¿Por qué piden cancelar a Wendy Guevara y a Paola Suárez de Las Perdidas?
Dianna Russini periodista de The New York Times | AFP
Empelotados
07/04/2026
¿Quién es Dianna Russini, la periodista de la NFL vista con el entrenador Mike Vrabel?