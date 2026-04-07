Medio francés apunta detalles sobre la polémica de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos

Continúa la novela por saber quien tiene la razón en la designación de la Copa Africana, la cual ganó Senegal en el campo, pero la ganó Marruecos en la mesa apenas unos meses después de La Final. Los senegaleses no han parado de protestar ante esta situación, alegando que la razón por la que abandonaron el campo fue legítima por ese penal que no debió marcarse.

La protesta de Senegal con la Copa Africana l AP

El periodista Mustapha Kessous encargó de leer todos los informes, tanto de árbitros como de diretivos importantes de la CAF, concluyendo que el organismo del futbol africano estaba inmerso en disputas y los comités emitían informes que contradecían la información de otros.

Marruecos comienza a 'jugar' La Final

Desde la elección del hotel, el conjunto marroquí llevaba ventaja en el partido, ya que por un error de logística, al equipo senegales se le mandó a un hotel de categoría media que no cumplía con las condiciones necesarias para realizar un entrenamiento.

Por esta razón, la CAF les ofreció una alternativa, el hotel Amphitrite, situado a las afueras de la ciudad, pero finalmente el conjunto de Senegal aceptó alojarse ahí, a pesar de que aún tenían ciertas posturas en contra.

Senegal jugando un amistoso con Perú l AP

El secretario general de la Federación de Senegal, Abdoulaye Saydou Sow, escribió una carta de protesta donde apuntaba que ninguno de los hoteles donde los mandaron estaban en la lista de campamentos aprobados por la CAF: "Queremos destacar que, si no nos equivocamos, ni el Hotel Rihab ni el Amphitrite Rabat figuran en la lista oficial de campamentos base inicialmente aprobada y comunicada por la CAF, lo que plantea una duda legítima sobre el cumplimiento de las especificaciones de la competición".

Una fuente de Marruecos indicó a Le Monde que toda la planeación y logística era del conocimiento de los jugadores de ambos equipos desde tiempo atrás y que si se hicieron cambios fue porque Senegal no paraba de quejarse.

Senegal temía ser espiado por su rival

Curiosamente, los hoteles a los cuales mandaron al equipo de Senegal eran de igual manera sede del campamento de sur rival en la final, por lo que la Federación de Senegal volvió a alegar falta de confidencialidad táctica.

Denuncia de acoso por parte de aficionados de Marruecos

Afición de Marruecos en un partido l AP

Los jugadores de la Selección Verde denunciaron que aficionados marroquís los acosaron en los alrededores del hotel, permitiendo que los insultaran y se acercaran demasiado, apuntaron a la ausencia de elementos de seguridad en las inmediaciones del hotel.