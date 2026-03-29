¡ESCÁNDALO! Dimite el secretario general de la CAF por polémica de Copa Africana

La Confederación Africana de Futbol vive una de sus peores crisis en su historia, luego de una polémica por el retiro del título de la Copa de Naciones de África a Senegal para dársela a Marruecos debido a 'incomparecencia' de parte de los futbolistas senegales al retirarse del campo en la final porque les marcaron un penalti en contra.

Actualmente, Marruecos sigue siendo el vigente campeón, pero la novela continúa. Se dio a conocer la dimisión del Secretario General de la CAF, Véron Mosengo-Omba, el directivo congoleño no mencionó en su comunicado a la polémica de la Copa de Naciones como el motivo principal de su salida.

Véron Mosengo-Omba en un evento de la CAF l AFP

Tras más de 30 años de carrera profesional internacional dedicada a promover un fútbol ideal que une a las personas, educa y genera oportunidades de esperanza, he decidido dejar mi cargo de secretario general de la CAF para dedicarme a proyectos más personales

El exdirectivo de la CAF menciona en su escrito que ha decidido dejar su puesto para dedicarse a proyectos más personales. En el comunicado también menciona que ha logrado disipar todas las dudas y ataques que muchos han puesto en su contra y que deja al organismo deportivo 'más próspero' que nunca.

Véron Mosengo-Omba (derecha) junto al presidente de la CAF Patrice Motesepe l AFP

Ahora que he podido disipar las sospechas que algunas personas se han esforzado por arrojar sobre mí, puedo retirarme con tranquilidad y sin ataduras, dejando a la CAF más próspera que nunca.

Véron Mosengo-Omba encabeza el cargo desde el año 2021 y se va en medio de un mar de críticas en medio del escándalo por el título dado sobre la mesa a la Selección Marroquí y el aplazamiento del torneo femenino.

Ahora la Confederación Africana de Futbol vive una reestructuración en su cúpula para buscar nuevos objetivos y enfrentar de manera óptima el escrutinio público que se ha suscitado en el último mes.

Senegal y su protesta previo a su partido contra Perú en Francia

Jugadores de Senegal protestan con una Copa de Naciones de la CAF l AP

Previo a iniciar el partido amistoso de Fecha FIFA entre Senegal y Perú, los jugadores senegaleses saltaron al terreno de juego con una réplica de la Copa de Naciones de la CAF, celebrando con su afición y dando una vuelta olímpica al Stade de France, en París.