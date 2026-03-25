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Futbol

¡Sigue el escándalo en África! Senegal recurre al TAS para pelear la Copa Africana

Senegal llevará su segunda estrella en un futuro l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:18 - 25 marzo 2026
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El caso de la Copa África de Naciones sigue avanzando

La Federación Senegalesa de Futbol ha llevado el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras inconformarse con la decisión de la Confederación Africana de Futbol, que dio como ganador a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.

Senegal no se rinde: busca cambiar la historia

El recurso presentado tiene como objetivo anular la resolución emitida el pasado 17 de marzo de 2026, en la que se decretó la derrota de Senegal y se otorgó el triunfo a Marruecos por marcador de 3-0.

Senegal se consagró como campeón de la Copa | AP

Ahora, el conjunto africano pretende que el TAS revierta esa decisión y lo reconozca como campeón del torneo, lo que abriría un escenario completamente inédito en el futbol internacional.

El proceso apenas comienza

El TAS ya confirmó la recepción del recurso, por lo que se conformará un panel arbitral encargado de analizar el caso y definir los siguientes pasos. Sin embargo, los tiempos aún son inciertos, ya que incluso se ha solicitado suspender plazos hasta contar con todos los fundamentos de la decisión original.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

De momento, no hay calendario definido ni fecha para una audiencia, pero el caso ya genera expectativa por el impacto que podría tener.

Si el fallo favorece a Senegal, no solo cambiaría el resultado de la Copa Africana, también sentaría un precedente histórico en el futbol africano.

Senegal campeón de la Copa Africana | AP
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