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Futbol

¡Resguardan la copa! Senegal lleva trofeo de África a base militar

Pese a que la CAF los despojó del título continental y se lo dio a Marruecos, 'Los Leones de Teranga' se llevaron el trofeo a su base militar.
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:19 - 19 marzo 2026
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El conflicto surgió por una protesta durante la final, que el organismo interpretó como abandono del partido

La polémica sacude al futbol africano tras una decisión sin precedentes que involucra a Senegal, Marruecos y la Confederación Africana de Futbol (CAF). A pesar de haberse proclamado campeón en el terreno de juego, el combinado senegalés enfrenta ahora un conflicto institucional luego de que el organismo determinara retirarles el título.

En medio de este escenario, la selección de Senegal ha tomado una medida inesperada: trasladar el trofeo de la Copa de África a una instalación militar para resguardarlo. La acción refleja el nivel de tensión que se vive tras la resolución de la CAF, que ordenó entregar el campeonato a Marruecos.

La final del torneo había sido intensa desde el inicio. Senegal logró imponerse en un duelo cargado de emociones, marcado por un penal fallado por Brahim Díaz y un gol decisivo de Pape Gueye en la prórroga, lo que parecía sellar un triunfo histórico.

Senegal festejando título de la CAF | AP

¿Por qué la CAF le quitó el título a Senegal?

El origen del conflicto se remonta a un momento clave durante la final, cuando los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti señalado a favor del equipo anfitrión. Aunque regresaron minutos después, tras la intervención de su capitán Sadio Mané, la acción fue interpretada posteriormente por la CAF como una “retirada del terreno de juego”.

Meses después del partido, el Comité de Apelación sorprendió al mundo al declarar a Marruecos como campeón oficial, argumentando que dicha protesta equivalía a una renuncia al encuentro. La decisión generó un fuerte rechazo tanto en Senegal como en distintos sectores del futbol internacional.

La resolución ha sido catalogada como una de las más controvertidas en la historia reciente del torneo, al invalidar un resultado que se había definido dentro del campo.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Senegal responde y resguarda el trofeo en una base militar

Ante este escenario, la reacción de Senegal ha sido firme. El seleccionador Pape Thiaw publicó un video en el que aparece junto al trofeo, custodiado por militares en una base, dejando claro que el equipo no tiene intención de devolverlo.

La medida simboliza una postura de resistencia frente a la decisión de la CAF y refuerza el mensaje de que consideran legítimo el título obtenido en la cancha. La imagen del trofeo bajo resguardo militar rápidamente se volvió viral y elevó aún más la tensión del caso.

A nivel político, el respaldo ha sido total. El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, calificó la decisión como “sin precedentes” y anunció que el país llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en busca de revertir el fallo.

Senegal festeja | AP
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