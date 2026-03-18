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Futbol

Jugadores de Senegal se pronuncian tras perder la Copa Africana de manera administrativa

Senegal festejando título de la CAF I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:35 - 18 marzo 2026
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Los jugadores del combinado senegalés mostraron su descontento tras la decisión de la AFA

La polémica sacude al fútbol africano tras la decisión de la Confederación Africana de Futbol de otorgar el título de la Copa Africana de Naciones 2026 a Marruecos, pese a que Senegal había ganado en la cancha. El fallo administrativo cambió el desenlace de una final que se definió en tiempo extra, desatando una ola de críticas por lo ocurrido fuera del terreno de juego.

El encuentro disputado el 18 de enero en Rabat terminó inicialmente con victoria senegalesa por 1-0. Sin embargo, un episodio en los minutos finales marcó el rumbo de la historia: los jugadores africanos abandonaron el campo en protesta por decisiones arbitrales, lo que llevó a la CAF a aplicar el reglamento y sancionar con un 3-0 administrativo.

Senegal se consagró como campeón de la Copa | AP

¿Por qué la CAF le quitó el título a Senegal?

El organismo rector del fútbol africano justificó su decisión en el reglamento disciplinario, específicamente en el artículo que castiga la retirada de un equipo durante un partido oficial. Bajo este argumento, la victoria deportiva quedó anulada y el campeonato fue adjudicado a Marruecos, generando cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la sanción.

Desde Senegal, la reacción fue inmediata. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados consideran que el resultado conseguido en la cancha debe prevalecer, argumentando que el contexto arbitral fue determinante para el abandono del partido.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Las voces dentro del vestidor no tardaron en hacerse escuchar. Idrissa Gana Gueye expresó orgullo por lo conseguido y destacó el respaldo de su país, dejando entrever que el verdadero reconocimiento no depende de un trofeo oficial. Su mensaje apeló a la identidad y dignidad del pueblo senegalés tras lo vivido en Rabat.

El sentir fue compartido por otros futbolistas. Malick Diouf lanzó una frase contundente en redes sociales al asegurar que los títulos “se ganan en el campo”. A esta postura se sumaron figuras como Sadio Mané, quien, según reportes cercanos, considera el fallo como un golpe a la credibilidad del futbol africano.

Senegal l AP

Jugadores y cuerpo técnico no dan marcha atrás

La postura del plantel es firme. Futbolistas como Moussa Niakhaté y Habib Diarra reforzaron el mensaje en redes sociales, proclamándose campeones pese a la resolución oficial. Las publicaciones, acompañadas de imágenes con el trofeo, reflejan el desacuerdo total con la decisión.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

En la misma línea, el entrenador Pape Thiaw criticó la medida y aseguró que lo ocurrido contradice los valores deportivos. Para el estratega, el esfuerzo realizado durante todo el torneo no puede ser invalidado por una resolución administrativa que, a su juicio, carece de justicia.

El conflicto está lejos de cerrarse. Senegal ya prepara una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con la intención de revertir la sanción y recuperar el título. Mientras tanto, la afición mantiene su respaldo al equipo, convencida de que la victoria se consiguió en la cancha.

La disputa continúa tanto en el ámbito legal como en la opinión pública. Aunque el trofeo figura oficialmente en manos de Marruecos, la narrativa en Senegal es otra: la de un equipo que se considera campeón por mérito deportivo y que está dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias por el reconocimiento de su hazaña.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
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