¡Siguen los guiños hacia Marruecos! Senegal lanza su convocatoria en medio de la polémica de la Copa Africana

La Selección de Senegal volvió a encender la polémica tras anunciar su lista de jugadores para el parón FIFA, en un contexto todavía caliente por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de quitarle el título de la Copa Africana de Naciones y dárselo a Selección de Marruecos.

Lo que parecía una escueta convocatoria terminó mandando un mensaje contundente: la imagen utilizada muestra al entrenador senegalés posando con el trofeo de la Copa Africana de Naciones… el mismo que oficialmente ya no les pertenece.

📋 Voici la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026 : le 28/03 contre le Perou à Paris et le 31/03 contre la Gambie à Diamniadio. 📞🇸🇳 pic.twitter.com/8ix5Q5tct6 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 19, 2026

Un mensaje con doble intención

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como una indirecta clara hacia Marruecos y la propia CAF, en medio de una de las mayores controversias recientes en el futbol africano.

DT de Senegal es suspendido por la CAF | AP

Y es que la decisión del organismo cambió la historia: Senegal había ganado la Final en la cancha, pero tras una apelación, el resultado fue invalidado por el abandono momentáneo del campo en protesta arbitral, otorgándole el título a Marruecos con un 3-0 administrativo.

Senegal campeón de la Copa Africana | AP

Senegal no olvida… ni perdona

Lejos de bajar la tensión, el combinado africano ha respondido con ironía en múltiples ocasiones, desde publicaciones en redes hasta gestos como este, dejando claro que, para ellos, el campeonato sigue siendo suyo.

Incluso, la federación senegalesa ya ha dejado claro que peleará el caso hasta las últimas instancias legales, en busca de recuperar un título que consideran ganado en la cancha.

Senegal festejando título de la CAF I AP