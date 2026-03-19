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Futbol

¡Siguen los conflictos! Presidente de CAF defiende la decisión de quitarle a Senegal la Copa Africana de Naciones

Patrice Motsepe, presidente de Confederación Africana de Futbol l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:19 - 19 marzo 2026
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Patrice Motsepe aseguró que las quejas de la Federación Senegalesa son recelos de un "problema heredado" con respecto a la administración anterior

El presidente de la Confederación Africana de Futbol (CAF), Patrice Motsepe, aseguró que, al ver un video oficial, respeta la decisión del Comité de Apelación del organismo de retirar el título de la Copa de África a Senegal y considerar campeón a Marruecos.

Lamenta mucho los acontecimientos, pero el reglamento es claro

El dirigente sudafricano expresó su “más profunda decepción” por lo ocurrido en el duelo por el campeonato entre ambas selecciones. Durante ese partido, considerable parte del equipo senegalés abandonó el terreno de juego en señal de protesta por el arbitraje, situación que terminó marcando el desenlace del torneo.

Senegal festejando título de la CAF I AP

Aunque Senegal regresó al campo y logró imponerse en el marcador, los hechos fueron considerados una violación grave a los reglamentos, por lo que el organismo decidió intervenir tras una revisión oficial.

Motsepe fue contundente: este tipo de comportamientos “socavan el progreso de la CAF” en temas de ética, gobernanza y credibilidad de sus competencias, dejando claro que el reglamento debe aplicarse sin excepciones.

Marruecos pierde contra Senegal la Final | AP

Además, reconoció que este tipo de polémicas reavivan añejas dudas dentro del futbol africano, especialmente en torno al arbitraje y la transparencia en la toma de decisiones.

Los sucesos ocurridos en la Final ponen de manifiesto el trabajo que aún queda por hacer en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Un problema que viene del pasado

El presidente de la CAF también apuntó que las críticas desde Senegal están ligadas a una desconfianza acumulada por gestiones anteriores, lo que sigue afectando la percepción actual del organismo.

Finalmente, Motsepe reiteró que la prioridad es fortalecer la credibilidad del futbol africano, aunque decisiones como esta generen controversia, dejando claro que el respeto al reglamento está por encima de cualquier resultado deportivo.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
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