Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Se acabó la ronda de Cuartos de Final en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, por lo que han quedado definidos los cuatro equipos que buscarán el pase a la Gran Final del 'Circuito Rosa'.

Una de las mayores sorpresas de este campeonato ha sido la eliminación de Chivas; sin embargo, el verdugo del Rebaño fue Pachuca, uno de los equipos que ha sido campeón anteriormente en la Liga, por lo que el verdadero resultado sorpresivo se lo ha llevado Toluca.

Toluca Femenil en festejo | IMAGO7

¿Cuáles son las llaves de Semifinales?

América vs Toluca

Las Águilas se han metido a la ronda de las últimas cuatro después de haber vencido a las Bravas de Juárez, aunque tuvieron ciertos problemas, pues en la Ida quedaron 1-1 y en la Vuelta 3-2, pero tuvieron que remontar ya que estuvieron eliminadas en un par de ocasiones.

Toluca es el equipo que más ha sorprendido a los fanáticos de la Liga Mx Femenil, pues han eliminado a las Tigres, las máximas campeonas en la historia, todo esto con un global de 2-4 y dos partidos, la Ida y la Vuelta, ganándolos por 2-1.

Irene Guerrero fue la mejor jugadora con dos goles en el duelo | Imago7

Rayadas vs Pachuca

Rayadas, como el segundo lugar del torneo regular impuso sus condiciones, pues en el partido de Ida ante Cruz Azul quedaron 1-1, pero fue la Vuelta en el Estadio BBVA donde apabullaron 4-0 a La Máquina.

Pachuca ha sido el último equipo en clasificarse a Semis, pues a pesar de haber perdido la Ida 2-1, la Vuelta ante Chivas la han ganado 2-0 con gol de Charlyn Corral incluido, dándoles el pase a la siguiente etapa, en donde podrán buscar coronarse por segunda vez en la historia.

Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuántos títulos suma cada equipo?

Dentro de estas Semis, se entregarán dos boletos a la Gran Final del Clausura 2026, e incluso podríamos tener una Final inédita, pero hablando de los títulos que suman estos equipos, las Rayadas tienen cuatro, conseguidos en los torneos de Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024; le sigue América con dos, conseguidos en Apertura 2018 y Clausura 2023.

Pachuca tiene uno, que casualmente es el más reciente de todos (Clausura 2025), mientras que las Diablas están en la búsqueda de su primer presea en la rama femenil.