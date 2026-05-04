Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Marta Alemany se convirtió en la figura de Querétaro al atajar un penalti en los últimos minutos ante Juárez, lo que le dio el primer triunfo a su equipo en 14 jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:00 - 04 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Han quedado definidos los duelos de donde saldrán los dos contendientes al título

Se acabó la ronda de Cuartos de Final en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, por lo que han quedado definidos los cuatro equipos que buscarán el pase a la Gran Final del 'Circuito Rosa'.

Una de las mayores sorpresas de este campeonato ha sido la eliminación de Chivas; sin embargo, el verdugo del Rebaño fue Pachuca, uno de los equipos que ha sido campeón anteriormente en la Liga, por lo que el verdadero resultado sorpresivo se lo ha llevado Toluca.

Toluca Femenil en festejo | IMAGO7

¿Cuáles son las llaves de Semifinales?

América vs Toluca

Las Águilas se han metido a la ronda de las últimas cuatro después de haber vencido a las Bravas de Juárez, aunque tuvieron ciertos problemas, pues en la Ida quedaron 1-1 y en la Vuelta 3-2, pero tuvieron que remontar ya que estuvieron eliminadas en un par de ocasiones.

Toluca es el equipo que más ha sorprendido a los fanáticos de la Liga Mx Femenil, pues han eliminado a las Tigres, las máximas campeonas en la historia, todo esto con un global de 2-4 y dos partidos, la Ida y la Vuelta, ganándolos por 2-1.

Irene Guerrero fue la mejor jugadora con dos goles en el duelo | Imago7

Rayadas vs Pachuca

Rayadas, como el segundo lugar del torneo regular impuso sus condiciones, pues en el partido de Ida ante Cruz Azul quedaron 1-1, pero fue la Vuelta en el Estadio BBVA donde apabullaron 4-0 a La Máquina.

Pachuca ha sido el último equipo en clasificarse a Semis, pues a pesar de haber perdido la Ida 2-1, la Vuelta ante Chivas la han ganado 2-0 con gol de Charlyn Corral incluido, dándoles el pase a la siguiente etapa, en donde podrán buscar coronarse por segunda vez en la historia.

Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuántos títulos suma cada equipo?

Dentro de estas Semis, se entregarán dos boletos a la Gran Final del Clausura 2026, e incluso podríamos tener una Final inédita, pero hablando de los títulos que suman estos equipos, las Rayadas tienen cuatro, conseguidos en los torneos de Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024; le sigue América con dos, conseguidos en Apertura 2018 y Clausura 2023.

Pachuca tiene uno, que casualmente es el más reciente de todos (Clausura 2025), mientras que las Diablas están en la búsqueda de su primer presea en la rama femenil.

Pachuca Femenil firmando su pase a semifinales | MEXSPORT
Lo Último
00:20 NFL 2026: Estas son las fechas para marcar en el calendario de la próxima temporada
00:18 ¡Otro más a la lista! Cristian Borja fuera el resto del Clausura 2026
00:12 ¿Solo un equipo en la cancha? Así terminaron las estadísticas del América vs Pumas en la Ida de Cuartos de Final
00:06 Esteban Solari cuestiona gol anulado a Pachuca: "Barreto no podía saltar más limpio"
00:00 Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026
00:00 A 38 días ¡Entre los seis mejores del mundo! Los dos sextos lugares de la Selección, en México 1970 y México 1986, la mejor posición del Tri en la historia
00:00 Portada RÉCORD 4 de Mayo de 2026
23:47 Bills y Browns presentan nuevos estadios: ¿cuándo serán sede del Super Bowl?
23:43 “Primero la Concacaf”: Mohamed asume riesgos y deja en segundo plano la Liga MX con Toluca
23:35 ¡Remontada y boleto a Semifinales! Pachuca Femenil elimina a Chivas