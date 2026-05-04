NFL 2026: Estas son las fechas para marcar en el calendario de la próxima temporada

La espera por el regreso de la NFL siempre parece eterna, pero la planificación para la Temporada 2026 ya está en marcha. Con nuevas sedes y la expectativa de ver si el dominio de las potencias actuales se mantiene.

La NFL ha trazado el calendario que definirá el destino de las 32 franquicias. Aquí te presentamos los hitos más importantes que no puedes perder de vista.

Kenneth Walker III deja sembrada a la defensiva de Patriots. I AP

Patada inicial y la intensidad de otoño

La actividad comenzará formalmente en agosto con el Juego del Salón de la Fama, marcando el inicio de la pretemporada. Sin embargo, el momento que todos esperan es el Kickoff 2026, programado para el jueves 10 de septiembre, donde tradicionalmente el campeón defensor inaugura la campaña regular ante su gente.

Uno de los puntos más altos de la temporada llegará con la triple cartelera de Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre. Este día no solo es una tradición cultural en los Estados Unidos, sino que suele ser el termómetro definitivo para identificar a los verdaderos contendientes que pelearán por un lugar en la postemporada durante el último mes del año.

Travis Kelce. TE de Kansas City | AP

El camino a la gloria: Playoffs y Super Bowl LXI

La temporada regular bajará el telón el domingo 10 de enero de 2027, dando paso inmediato a la "segunda temporada". El fin de semana del 16 y 17 de enero arrancará la Ronda de Comodines, iniciando un mes de eliminación directa donde el margen de error desaparece por completo.

Finalmente, el mundo se detendrá el domingo 14 de febrero de 2027 para la celebración del Super Bowl LXI. En esta edición, el espectacular SoFi Stadium en Inglewood, California, volverá a ser el escenario encargado de coronar al nuevo monarca de la NFL en una tarde que promete ser histórica tanto en lo deportivo como en el espectáculo de medio tiempo.

Kupp fue MVP hace cuatro años con los Rams ante los Bengals

Calendario NFL 2026-2027: Fechas Clave