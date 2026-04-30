Sam Darnold, campeón de la NFL, refuerza su presencia en México con los Osos de Monterrey

Sam Darnold, actual campeón del Super Bowl, reforzará su vínculo como accionista de los Osos de Monterrey con una visita especial a México. El quarterback estará en la ciudad el próximo 2 de mayo en el Estadio Banorte, casa de los Borregos del ITESM Monterrey. Aunque su relación con el equipo ya formaba parte del proyecto, RÉCORD puede confirmar que el mariscal de campo dará un paso al frente con su presencia en territorio regiomontano dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional. Esta no será la primera vez que Darnold asista a un partido de Osos en Monterrey, donde se encuentra entusiasmado por vivir la experiencia.

​El titular de los Seahawks, quien hace unos meses levantó el trofeo Vince Lombardi tras un triunfo de 29-13 sobre los Patriots, llegará a México para ponerse la camiseta de uno de los equipos más importantes de la Liga de Futbol Americano Profesional en el país.

Sam Darnold con los Seahawks | AP

​Darnold, quien lanzó para 4,048 yardas la pasada temporada, será socio junto con personajes de la talla de Ryan Kalil (exjugador de las Panteras de Carolina) y el exbasquetbolista Blake Griffin, así como de Christian McCaffrey y George Kittle. Cabe destacar que Kalil y Griffin son dueños de una casa productora llamada Mortal la cual produjo un documental sobre Osos; aunque aún no se ha dado conocer su fecha de lanzamiento, ni la plataforma donde se estrenará.

En dicha producción se relatará cómo los accionistas estadounidenses de renombre adquirieron al equipo anteriormente conocido como Fundidores, para luego fundar la franquicia de los Osos, que resultaron subcampeones el año pasado tras una cerrada derrota ante los Mexicas de la Ciudad de México.

​Se sabe que la llegada de Darnold a los Osos representa la incorporación de un nuevo accionista de primer nivel que invierte en el deporte mexicano. Como parte del proceso de expansión que vive la LFA, el próximo año se integrarán nuevas franquicias en Cancún, Mérida y una más en Monterrey. La liga cuenta actualmente con el respaldo de Disney+ y ESPN, y en las últimas semanas ha tenido invitados de lujo como Will Hernández, jugador de los Cardinals de Arizona.

Invertirán en los Osos de Monterrey de la LFA | X @OsosLFA

​Finalmente, se ratificó que el próximo 9 de mayo visitará nuestro país el miembro del Salón de la Fama, Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys, para presenciar un juego de los Caudillos de Chihuahua . En este periodo, la LFA recibió una inversión histórica de 100 millones de dólares (una de las más grandes realizadas por una firma de capital privado en el deporte en México) por parte del fondo Global Sports Capital Partners, LP. Sin duda, este 2026 ha sido un año clave para la consolidación de la organización mexicana.