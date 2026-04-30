Flamengo y Estudiantes de la Plata empataron a un gol en la Copa Libertadores

En un vibrante duelo entre tetracampeones de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata igualó el miércoles 1-1 ante Flamengo por la tercera fecha de la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

El Mengao abrió el marcador con un tanto de Luiz Araújo a los 33 minutos. El Pincha reaccionó en el segundo tiempo y consiguió el empate a los 55 a través de Guido Carrillo.

Empate de Flamengo y Estudiantes en la Copa Libertadores | AP

Flamengo quedó en la cima del Grupo A con siete puntos

La mala noticia para el cuadro carioca fue la baja de Giorgian de Arrascaeta, quien salió de la cancha a los 20 minutos por una lesión en el hombro derecho tras una entrada de Ezequiel Piovi.

Según informó el departamento de prensa de Flamengo, el uruguayo, que aspira jugar su tercer Mundial con la Celeste, fue trasladado a un hospital cercano al estadio donde se diagnosticó una fractura de clavícula.

La lesión fue producto de la intensidad de este partido. Lamentamos lo ocurrido", dijo el asistente técnico José Barros.

Flamenco vs Estudiantes | AP

Uruguay debutará en la Copa del Mundo dentro de 47 días, el 15 de junio, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En el estadio Jorge Luis Hirschi, de La Plata, el enfrentamiento entre dos clubes históricos de la competición respondió a las expectativas y mantuvo la intensidad hasta el final.

Flamengo, que ganó su cuarta corona en noviembre tras doblegar en la final a Palmeiras, fue mejor en el primer tiempo y se adelantó con una buena jugada colectiva en la que Bruno Henrique desbordó por la banda izquierda y habilitó a Luiz Araújo, que escribió a puerta vacía desde la entrada del área pequeña.

Máximo Desabato de Estudinates | AP

Con el aliento de su hinchada, Estudiantes tomó el control del partido en el período complementario y llegó al empate tras un cabezazo de Facundo Farías, que bloqueó al arquero Agustín Rossi y Carrillo empujó la pelota al fondo de la roja.

Nos faltó estar un poco más finos en las jugadas, pero si hubiera tenido que haber un ganador, éramos nosotros”, dijo el ayudante técnico de Estudiantes, Fernando Machado.

Poco antes de la igualada, el portero Fernando Muslera defendió su arco con una doble intervención ante disparos seguidos de Bruno Henrique y Luiz Araújo.

A los 62, el equipo visitante pidió un penal luego de una caída de Emerson Royal dentro del área. A continuación, se produjo un altercado entre jugadores de ambos equipos, que terminó con la expulsión de los entrenadores Alexander Medina y Leonardo Jardim.

"Creo que fue un lindo espectáculo, con una afición muy hermosa en el estadio. Podemos pelear, pero fue justo, sin cosas desagradables, eso es parte del deporte", analizó Jorginho, volante de Flamengo.

En el tramo final del compromiso, los dos elencos buscaron el tanto de la victoria, pero los guardavallas fueron protagonistas. Muslera contuvo dos tiros de Pedro, mientras Rossi salvó un intento de Mikel Amondarain.