Partidos de hoy, jueves 30 de abril
En el preámbulo de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, el futbol internacional se roba los reflectores con las semifinales de la Europa Leaguea y Conference League, además de los mejores deportes internacionales como la NBA y las Grandes Ligas, las cuales llega a la parte cumbre del año.
Futbol
Las acciones comienzan temprano en el país mexicanos, pues tras las semifinales de la UEFA Champions League, ahora es turno del segundo mejor torneo de Europa, el cual reúne un duelo de ingleses y a un alemán contra un luso, aunado a las semifinales de la Conference League.
Europa League
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sporting Clube de Braga vs SC Friburgo
Conference League
Rayo Vallecano vs Racing de Estrasburgo
Shajtar Donetsk vs Crystal Palace
MLB
Las Grandes Ligas continúan su curso del modo más emocionante posible, pues tras las primeras semanas los equipos saben lo que necesitan, además de ser un 2026 lleno de cambios en las Liga Nacional y Americana.
Phillies de Philadelphia vs San Francisco Giants
Baltimore Orioles vs Houston Astros
Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks
Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays
NBA
El mejor basquetbol del mundo llega a su etapa final en el playoffs, donde los juegos están a nada de presentar la mejor versión de manos equipos, todos en busca de llegar hasta las Semifinales de Conferencia.
Atlanta Hawks vs New York Knicks
Philadelphia 76ers vs Boston Celtics
Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets
Copa Sudamericana
• Vasco da Gama vs Olimpia – 16:00 h | Disney+ Premium
Tigre vs América de Cali – 18:00 h | Disney+ Premium
RB Bragantino vs River Plate – 18:30 h | Disney+ PremiumLiga Expansión MX
Mineros vs Tepatitlán FC – 19:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3
TM Fútbol Club vs Cancún FC – 21:05 h | Disney+ Premium, ESPN 3
LMB
Guerreros vs Pericos – 19:00 h | LMB TV, aztecadeportes.com
Diablos Rojos vs Piratas – 19:00 h | LMB TV, Disney+ Premium
Charros vs Dorados – 19:00 h | LMB TV, FOX One
Tecolotes vs Sultanes – 19:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2
Algodoneros vs Saraperos – 19:30 h | LMB TV, Claro Sports YouTube
Liga MX Femenil
Chivas vs Pachuca – 19:07 h | Tubi, FOX One
Toluca vs Tigres UANL – 21:00 h | YouTube, ViX Premium, TUDN, Nu9ve