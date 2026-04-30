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Futbol

Partidos de hoy, jueves 30 de abril

Equipo del Nottingham Forest celebrando gol ante el Porto en Europa League | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:29 - 30 abril 2026
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La Europa league, NBA y MLB se roban las cámaras

En el preámbulo de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, el futbol internacional se roba los reflectores con las semifinales de la Europa Leaguea y Conference League, además de los mejores deportes internacionales como la NBA y las Grandes Ligas, las cuales llega a la parte cumbre del año.

Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol

Las acciones comienzan temprano en el país mexicanos, pues tras las semifinales de la UEFA Champions League, ahora es turno del segundo mejor torneo de Europa, el cual reúne un duelo de ingleses y a un alemán contra un luso, aunado a las semifinales de la Conference League.

Europa League

  • Nottingham Forest vs Aston Villa

  • Sporting Clube de Braga vs SC Friburgo

Conference League

  • Rayo Vallecano vs Racing de Estrasburgo

  • Shajtar Donetsk vs Crystal Palace

Nottingham Forest tras derrotar a Fenerbahce | AP

MLB

Las Grandes Ligas continúan su curso del modo más emocionante posible, pues tras las primeras semanas los equipos saben lo que necesitan, además de ser un 2026 lleno de cambios en las Liga Nacional y Americana.

  • Phillies de Philadelphia vs San Francisco Giants 

  • Baltimore Orioles vs Houston Astros

  • Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks 

  • Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays

Arizona Diamondbacks | AP

NBA 

El mejor basquetbol del mundo llega a su etapa final en el playoffs, donde los juegos están a nada de presentar la mejor versión de manos equipos, todos en busca de llegar hasta las Semifinales de Conferencia.

  • Atlanta Hawks vs New York Knicks 

  • Philadelphia 76ers vs Boston Celtics

  • Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets

Celtics de Boston I AP

Copa Sudamericana

  • • Vasco da Gama vs Olimpia – 16:00 h | Disney+ Premium

  • Tigre vs América de Cali – 18:00 h | Disney+ Premium

  • RB Bragantino vs River Plate – 18:30 h | Disney+ PremiumLiga Expansión MX

  • Mineros vs Tepatitlán FC – 19:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3

  • TM Fútbol Club vs Cancún FC – 21:05 h | Disney+ Premium, ESPN 3

LMB

  • Guerreros vs Pericos – 19:00 h | LMB TV, aztecadeportes.com

  • Diablos Rojos vs Piratas – 19:00 h | LMB TV, Disney+ Premium

  • Charros vs Dorados – 19:00 h | LMB TV, FOX One

  • Tecolotes vs Sultanes – 19:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2

  • Algodoneros vs Saraperos – 19:30 h | LMB TV, Claro Sports YouTube

Liga MX Femenil

  • Chivas vs Pachuca – 19:07 h | Tubi, FOX One

  • Toluca vs Tigres UANL – 21:00 h | YouTube, ViX Premium, TUDN, Nu9ve

Jugadoras de Chivas celebran en la Final contra Pachuca en el Apertura 2027 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Chivas celebran en la Final contra Pachuca en el Apertura 2027 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
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