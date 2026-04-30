Partidos de hoy, jueves 30 de abril

En el preámbulo de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, el futbol internacional se roba los reflectores con las semifinales de la Europa Leaguea y Conference League, además de los mejores deportes internacionales como la NBA y las Grandes Ligas, las cuales llega a la parte cumbre del año.

Trofeo de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Futbol

Las acciones comienzan temprano en el país mexicanos, pues tras las semifinales de la UEFA Champions League, ahora es turno del segundo mejor torneo de Europa, el cual reúne un duelo de ingleses y a un alemán contra un luso, aunado a las semifinales de la Conference League.

Europa League

Nottingham Forest vs Aston Villa

Sporting Clube de Braga vs SC Friburgo

Conference League

Rayo Vallecano vs Racing de Estrasburgo

Shajtar Donetsk vs Crystal Palace

Nottingham Forest tras derrotar a Fenerbahce | AP

MLB

Las Grandes Ligas continúan su curso del modo más emocionante posible, pues tras las primeras semanas los equipos saben lo que necesitan, además de ser un 2026 lleno de cambios en las Liga Nacional y Americana.

Phillies de Philadelphia vs San Francisco Giants

Baltimore Orioles vs Houston Astros

Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks

Minnesota Twins vs Toronto Blue Jays

Arizona Diamondbacks | AP

NBA

El mejor basquetbol del mundo llega a su etapa final en el playoffs, donde los juegos están a nada de presentar la mejor versión de manos equipos, todos en busca de llegar hasta las Semifinales de Conferencia.

Atlanta Hawks vs New York Knicks

Philadelphia 76ers vs Boston Celtics

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets

Celtics de Boston I AP

Copa Sudamericana

• Vasco da Gama vs Olimpia – 16:00 h | Disney+ Premium

Tigre vs América de Cali – 18:00 h | Disney+ Premium

RB Bragantino vs River Plate – 18:30 h | Disney+ PremiumLiga Expansión MX

Mineros vs Tepatitlán FC – 19:00 h | Disney+ Premium, ESPN 3

TM Fútbol Club vs Cancún FC – 21:05 h | Disney+ Premium, ESPN 3

LMB

Guerreros vs Pericos – 19:00 h | LMB TV, aztecadeportes.com

Diablos Rojos vs Piratas – 19:00 h | LMB TV, Disney+ Premium

Charros vs Dorados – 19:00 h | LMB TV, FOX One

Tecolotes vs Sultanes – 19:30 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Algodoneros vs Saraperos – 19:30 h | LMB TV, Claro Sports YouTube

Liga MX Femenil

Chivas vs Pachuca – 19:07 h | Tubi, FOX One

Toluca vs Tigres UANL – 21:00 h | YouTube, ViX Premium, TUDN, Nu9ve