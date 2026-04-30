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¡Detienen en Venezuela a la suegra asesina! Es acusada de quitarle la vida a la exreina de belleza Carolina Flores

Erika María 'N' detenida en Venezuela por el presunto feminicidio de Carolina Flores | X: @FiscaliaCDMX
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:50 - 30 abril 2026
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Detienen en Venezuela a la suegra acusada del feminicidio de la exreina Carolina Flores en Polanco; será extraditada a México tras investigación internacional

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención en Venezuela de Erika María “N”, señalada como la probable responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

La captura se logró tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL, lo que permitió ubicarla fuera del país luego de que permaneciera prófuga tras el crimen.

Erika María Guadalupe ‘N’ es señalada como la principal sospechosa del feminicidio ocurrido en Polanco./ Captura de pantalla

Detención internacional tras huida

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue localizada en Caracas, Venezuela, tras un operativo coordinado entre instancias mexicanas, la Fiscalía General de la República y autoridades internacionales.

La detenida se encuentra bajo custodia en ese país, mientras se llevan a cabo los trámites para su extradición a México, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

El caso de Carolina Flores es investigado como feminicidio tras su asesinato en Polanco. / RS

Feminicidio en Polanco

El caso se remonta al 15 de abril de 2026, cuando Carolina Flores, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio en Polanco.

Las investigaciones señalan que la joven, originaria de Baja California y exreina de belleza, fue atacada con arma de fuego al interior del departamento, en un hecho que generó amplio impacto público.

Crimen captado en video

Uno de los elementos clave del caso es que el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el inmueble, lo que permitió identificar a la presunta agresora.

Carolina Flores murió de varios disparos de arma de fuego el pasado 15 de abril. / RS

En el material se observa que la víctima fue perseguida dentro del domicilio antes de ser atacada, lo que forma parte de las pruebas recabadas por la Fiscalía.

Vínculo familiar entre víctima y agresora

La detenida es suegra de la víctima, lo que ha dado mayor relevancia al caso por tratarse de un crimen ocurrido en el entorno familiar.

Las autoridades investigan el contexto previo al ataque, incluyendo posibles conflictos entre ambas, como parte de las líneas de investigación abiertas.

Orden de aprehensión y búsqueda

Tras la denuncia, la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión en menos de 24 horas, lo que permitió activar mecanismos de búsqueda internacional.

La emisión de la ficha roja fue clave para ubicar a la presunta responsable fuera de México y lograr su detención.

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