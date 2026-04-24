“La atacaba”: amiga de Carolina Flores expone cómo era la relación con su suegra

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, sigue generando indignación y nuevas revelaciones. Ahora, una amiga cercana de la joven dio detalles sobre la relación que mantenía con su suegra, señalada como la principal sospechosa del crimen.

De acuerdo con su testimonio, Carolina le habría confiado que “su suegra no la quería” y que la situación empeoró durante su embarazo, etapa en la que los conflictos se intensificaron.

Una amiga cercana de Carolina Flores aseguró que la joven sufría conflictos constantes con su suegra./ RS

¿Cómo era la relación entre Carolina Flores y su suegra?

Según la amiga, la convivencia entre ambas mujeres estaba marcada por discusiones, malos tratos y menosprecios. Incluso aseguró que la suegra “la atacaba”.

Contó en entrevista con Univisión, que el pasado mes de febrero viajó a Ciudad de México para visitar a Carolina y ahí la joven le preguntó cómo era la relación con la mamá de su pareja:

Le pregunté ‘¿cómo te llevas con ella?’ y me dijo ‘ay, güey, no me quiere. No sé, nunca me ha querido, desde que me embaracé esto ha escalado más, me agüita mucho.

Este señalamiento coincide con lo dicho por la madre de la víctima, quien explicó que la relación se deterioró con el tiempo hasta volverse insostenible, especialmente durante el embarazo de Carolina.

Una amiga cercana de Carolina Flores aseguró que la joven sufría conflictos constantes con su suegra. / RS

El feminicidio en Polanco: lo que se sabe del caso

Carolina Flores fue asesinada el 15 de abril de 2026 dentro de un departamento en Polanco, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, y señaló como principal sospechosa a su suegra, Erika "N" quien cuenta con orden de aprehensión y permanece prófuga.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió dentro del entorno familiar, lo que ha puesto el foco en la violencia previa y la relación conflictiva entre la víctima y su agresora.