FGR busca a suegra de Carolina Flores con ficha roja de Interpol por presunto feminicidio

La búsqueda de justicia por el feminicidio de Carolina Flores Gómez ya escaló a nivel internacional. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja contra Erika María Guadalupe ‘N’, identificada como la principal sospechosa del crimen ocurrido en la Ciudad de México.

El caso ha causado conmoción por la violencia del ataque y el perfil de la víctima, una joven de 27 años que fue coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017. Los hechos se registraron el pasado 15 de abril en un departamento de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El esposo de Carolina identificó a su propia madre como la presunta agresora./ RS

¿Quién es Erika María Guadalupe ‘N’ y qué papel tiene en el caso?

De acuerdo con las investigaciones, la mujer —suegra de la víctima— es señalada como quien habría accionado el arma de fuego dentro del inmueble. La Fiscalía de la Ciudad de México documentó que Carolina recibió 12 disparos, seis en la cabeza y seis en el tórax, con un arma calibre nueve milímetros.

Un testimonio clave es el de Alejandro ‘N’, esposo de la víctima, quien identificó a su propia madre como la responsable. Esta declaración, junto con otros indicios, permitió que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.

Además, existen antecedentes públicos de la sospechosa. Según registros del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en 2016 fue candidata a regidora en Ensenada por el PRD, lo que la hacía conocida en ese ámbito.

La sospechosa cuenta con orden de aprehensión y es considerada prófuga de la justicia./ RS

Ficha roja de Interpol y búsqueda fuera de México

Ante la posibilidad de que haya salido del país, la FGR activó la ficha roja de Interpol, un mecanismo que permite su localización y captura en el extranjero. Actualmente, Erika María Guadalupe ‘N’ es considerada prófuga, y su imagen ya forma parte de los sistemas de búsqueda internacional.

El caso también ha llamado la atención por el tiempo en que se reportó el crimen, ya que la muerte de Carolina no fue notificada de inmediato a las autoridades, lo que sigue siendo parte de las investigaciones.