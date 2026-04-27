América anuncia salida de Héctor González Iñárritu: Dejará la presidencia operativa

El Club América anunció la salida de Héctor González Iñárritu como presidente operativo, marcando el fin de una etapa clave dentro de la institución azulcrema. A través de un comunicado oficial emitido por la Controladora Deportiva Águilas, se confirmó que el directivo dejará su cargo tras cuatro años al frente del club.

La noticia, dada a conocer el 27 de abril de 2026 en la Ciudad de México, ha generado impacto en el entorno del futbol mexicano, especialmente por el momento deportivo que vive el América. La salida de González Iñárritu se realizará de forma programada, con el objetivo de garantizar una transición ordenada.

André Jardine y Héctor González Iñárritu | Imago7

González Iñárritu deja América tras cuatro años

Según el comunicado, Héctor González Iñárritu dejará su cargo a partir del próximo 30 de julio de 2026, con la intención de enfocarse en nuevos proyectos profesionales. Durante su gestión, el directivo fue clave en la consolidación del club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El Club América destacó que bajo su liderazgo se fortaleció la proyección internacional de la institución, posicionándola como una de las organizaciones más influyentes del continente. Además, se logró una mayor estabilidad administrativa y un crecimiento significativo en ingresos.

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



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Entre los logros más relevantes de su gestión se encuentra el incremento del 50% en los ingresos del club, así como el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como Adidas y Caliente. También formó parte del equipo que impulsó la salida de Águilas CPO a la Bolsa Mexicana de Valores.

Club América reconoce legado de González Iñárritu y prepara transición

El director general de la Controladora Deportiva Águilas, Ferran Reverter, destacó la importancia del trabajo de González Iñárritu, asegurando que sus aportaciones fueron "relevantes y decisivas" para el crecimiento del club durante los últimos años.

Asimismo, dentro del mensaje institucional se expresó que tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva reconocen su legado, además de desearle éxito en sus futuros proyectos profesionales. La organización reiteró que el América seguirá siendo su casa.

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