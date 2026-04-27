América: Las 5 razones por las que podría ser campeón en este Clausura 2026

América ha tenido el torneo más irregular en Liga MX desde que André Jardine es su director técnico. Además, luego de terminar en octavo lugar de la Tabla General, tendrá que enfrentar a los Pumas de Efraín Juárez en los Cuartos de Final. Sin embargo, entrar en octavo lugar no es algo que espante a las Águilas, por lo tanto, te presentamos las cinco razones por las que el conjunto de Coapa puede ser campeón de este Clausura 2026.

André Jardine e Israel Reyes | IMAGO7

1. El octavo lugar del tricampeonato

América finalizó en la octavo posición del Clausura 2026. Más allá de ser el último equipo clasificado a la Liguilla, ese lugar no le incomoda a las Águilas. Incluso, en esta etapa con André Jardine en el banquillo, ya han experimentado lo que es terminar en el octavo puesto y terminar con el campeonato. Esto pasó en uno de los momentos más históricos del futbol mexicano.

Después de que América consiguiera su primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos, en la busca del tricampeonato terminaron en el octal lugar. En esa posición, al enfrentar a Toluca parecían las víctimas, pero lograron imponerse a los Diablos en Cuartos de Final, luego a Cruz Azul en Semifinales y en la Final derrotaron a Rayados, para así consumar el tricampeonato. Por lo tanto, el octavo lugar no les espanta en los absoluto.

América en el tricampeonato | MEXSPORT

2. Eliminar a Pumas, la cábala de América para ser campeón

En la historia de los torneos cortos, América y Pumas se han enfrentado en siete ocasiones. De esos enfrentamientos, cinco han terminado con las Águilas sobreponiéndose, mientras que Universidad Nacional solo lo ha hecho en dos. Más allá de eso, hay una peculiaridad dentro de esas eliminaciones, pues eso suele ser algo favorable para el conjunto de Coapa ya que en la mayoría se han proclamado campeones tras dejar en el camino a los Felinos.

En cinco ocasiones América ha eliminado a Pumas en Liguilla y en cuatro de ellas terminaron con el campeonato en ese torneo. Fue en el Verano 2002, luego en el Clausura 2013, posteriormente en el Apertura 2014 y finalmente en el Apertura 2018 cuando el conjunto azulcrema dejó en el camino a Pumas en la Fase Final y terminaron por coronarse en el futbol mexicano.

América y Pumas en Liguilla | MEXSPORT

3. André Jardine, experto en Liguillas con América

Desde que llegó a Coapa, André Jardine no ha dejado de ser protagonista en Liguillas con América. Desde su arribo en 2023, el estratega brasileño ha dirigido cinco Fases Finales con las Águilas, de las cuales en tres ha terminado como campeón, una como subcampeón y solo una en la etapa de Cuartos de Final.

En sus primeros tres torneos en el banquillo azulcrema, Jardine guió al América al primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos. Incluso, el conjunto americanista estuvo cerca del tetracampeonato, pero perdió esa cuarta Final consecutiva ante Toluca. Además, solo en una Liguilla no ha llegado a la Final consecutiva ante Toluca las Águilas, la cual fue el torneo anterior. Por lo tanto, se ha convertido en uno de los directores técnicos más difíciles de enfrentar en una eliminatoria de Ida y Vuelta dentro del futbol mexicano.

Jardine y América en festejo | IMAGO 7

4. La rivalidad entre directores técnicos

Es bien sabido que más allá de ser el mejor equipo en temporada regular, suele ser difícil replicarlo en Liguilla. Esto puede ser por distintos factores, pero uno de ellos es la experiencia que tiene cada director técnico en esta etapa. En este rubro, las Águilas tienen mucha ventaja, sin embargo, la juventud y el ímpetu que existe del lado de Universidad Nacional puede ser determinante.

Por un lado está André Jardine y su experiencia en América, equipo en el que ha jugado 13 eliminatorias de Ida y Vuelta en Liguilla, de las cuales ha ganado 11; incluso, todas fueron de manera consecutiva. Del lado contrario está la juventud de Efraín Juárez, que aunque no ha dirigido a Pumas en Liguilla, ya ha hecho historia al ser el mejor director técnico que cosechó el récord e puntos en torneos de 17 Jornadas dentro de la franquicia. Por lo tanto, el duelo en los banquillos también será interesante y determinante.

Efraín Juárez, DTde Pumas | IMAGO7

5. La línea de 5 de América

En las últimas fechas del torneo regular dentro de este Clausura 2026, André Jardine modificó su esquema y cambió a línea de 5 en la defensa. Este cambio no solo le dio más solidez a la defensa, sino que también se vio una mejora en el juego de las Águilas, sino que también consiguió resultados clave ante Toluca y León para clasificar a la Liguilla. Sin embargo, esto no es algo nuevo dentro de Coapa.