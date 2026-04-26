¿Crisis al ataque? Los números de los delanteros de América en el Clausura 2026

Crisis en ofensiva. América tuvo su peor torneo en cuanto a goles anotados desde que llegó André Jardine al banquillo. Tras las 17 Jornadas del Clausura 2026, las Águilas apenas anotaron 20 goles, convirtiéndose en el segundo peor ataque de los equipos clasificados a Liguilla. Estos números bajos se deben no solo a que los de Coapa no han tenido su mejor versión, sino a que los delanteros han quedado a deber en el tema goleador, el cual ha sido el mayor problema del equipo este semestre.

Desde que inició el Clausura 2026 hasta la última fecha, las Águilas utilizaron a cuatro jugadores como delanteros centro. Uno fue Víctor Dávila, otro José Raúl Zúñiga, el tercero Patricio Salas y Henry Martín, que estuvo gran parte del torneo lesionado. De esos cuatro, ninguno anotó más de dos goles. Incluso, los máximos anotadores de este semestre para los de Coapa son sus extremos, pues Brian Rodríguez con seis tantos y Alejandro Zendejas con tres, comandados el ataque este año.

Zendejas y Brian, los goleadores de América | MEXSPORT

Sin embargo, los centro delanteros, que son los encargados de anotar los goles, no estuvieron a la altura de la expectativa. Entre que Patricio Salas saltó a la titularidad debido a las lesiones de Henry Martín y Víctor Dávila, aunado al mal momento de José Raúl Zúñiga, estos cuatro futbolistas apenas suman cinco tantos en todo el Clausura 2026. Además, cada uno ha pasado por distintas situaciones durante esta primera mitad de año.

Al inicio del Clausura 2026, uno de los jugadores que apuntaba a ser referente en ataque para las Águilas era Víctor Dávila. Con dos goles en las primeras siete fechas, el atacante chileno era de los mejores goleadores del club en la campaña. Sin embargo, en la Jornada 9 sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que su temporada terminó en ese mismo instante.

Víctor Dávila lesionado | MEXSPORT

Para ese entonces, André Jardine ya no contaba con Dávila, además de que tenía que solventar la baja de Henry Martín. Por distintas lesiones musculares, la ‘Bomba’ solamente tuvo actividad en cinco de 17 partidos del Clausura 2026. Además, antes de regresar el pasado sábado en el duelo ante Atlas de Jornada 17, el capitán de las Águilas estuvo más de dos meses sin actividad.

En todo el torneo, Henry apenas jugó cinco partidos, en los cuales no anotó gol y prolongó su racha a más de 340 días sin anotar con las Águilas. Con apenas 265 minutos de juego, Henry no registró ni un solo tanto este semestre, con lo que se agudizó aún más la crisis en el ataque de las Águilas. Sus ausencias, aunado a la de Davila, obligaron a que Jardine tuviera que recurrir a Patricio Salas como referente de ataque.

Henry Martin suma casi un año sin gol | IMAGO 7

‘Pato’, sin tener un torneo brillante, fue el delantero de América que más regularidad y continuidad tuvo en cuanto a titularidades y ritmo de juego. A lo largo de este Clausura 2026, el canterano americanista sumó 570 minutos de juego, pues participó en 14 de 17 partidos, de los cuales en cinco fue titular. Sin embargo, apenas registró dos goles y una asistencia; cabe resaltar que uno de esos tantos fue ante Cruz Azul en el regreso al Estadio Banorte.

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7

Y el último y más señalado es José Raúl Zúñiga. Tras haber llegado procedente de Xolos como campeón de goleo del futbol mexicano, la ‘Pantera’ ha quedado a deber en su primer año en Coapa. Sin embargo, al solo tomar en cuenta este torneo, su accionar es preocupante, pues además de sus bajas estadísticas, el atacante colombiano ha mostrado falta de confianza frente al arco.

En 15 partidos que jugó en este Clausura 2026, Zúñiga apenas registró un gol en 470 minutos de acción. Sin embargo, más allá de su baja cantidad de goles, lo preocupante y por lo que ha sido señalado es por fallar situaciones claras de gol en las que incluso ha tenido la portería abierta y sin el guardameta rival. Incluso, aunque inició el torneo como titular, André Jardine lo ha dejado como una última opción a la hora de que las Águilas buscan atacar.