¡Polémica! América perjudicado por el VAR en derrota vs Atlas; revelan pruebas del error

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 dejó una herida abierta en Coapa. A pesar de haber sellado su boleto a la Liguilla, las Águilas terminaron con un sabor amargo tras caer ante el Atlas en el Estadio Banorte. Sin embargo, la derrota ahora está bajo la lupa tras revelarse pruebas de un grave error arbitral en contra de América que pudo cambiar el destino del encuentro.

América vs Atlas | MEXSPORT

PENAL DEBIÓ REPETIRSE

Al minuto 25, con el marcador aún empatado a cero, las Águilas tuvieron la oportunidad de ponerse al frente tras una mano señalada dentro del área rojinegra. El brasileño Raphael Veiga asumió la responsabilidad desde los once pasos, pero su ejecución fue detenida por el guardameta Camilo Vargas.

Aunque en primera instancia la atajada pareció legítima, el análisis posterior de las cámaras de televisión ha desatado la controversia. Las repeticiones demuestran que Vargas violó el reglamento para lograr el desvío.

Camilo ataja penal vs América | IMAGO7

PRUEBAS DEL ERROR EN CONTRA DE AMÉRICA

Eduardo Galván Basulto, exárbitro de la Liga MX y colaborador de RÉCORD, utilizó sus redes sociales para exponer la infracción. A través de una toma captada detrás del arco, se observa con claridad que el portero colombiano se adelantó ilegalmente.

"El VAR tenía que intervenir para repetir el penal a favor del América. La regla es clara: en el momento del golpeo, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta", señaló el especialista.

El VAR tenía que intervenir para repetir el penal a favor del América.

La regla es clara: En el momento del golpeo, el guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea de meta, sobre esta o por detrás de esta. @ClubAmerica @AtlasFC pic.twitter.com/njZs9DxXKL — Eduardo Galván Basulto (@edugabe2) April 26, 2026

En las imágenes congeladas cuadro por cuadro, se aprecia que Camilo Vargas tiene ambos pies por delante de la línea de gol en el instante preciso en que Veiga impacta el balón.

LUIS ENRIQUE SANTANDER EN EL VAR

La polémica no solo señala al árbitro central, Víctor Alfonso Cáceres, quien por la velocidad de la jugada difícilmente pudo notar el adelantamiento a simple vista. El foco de las críticas apunta directamente a la cabina del VAR, encabezada por Luis Enrique Santander.

A pesar de contar con las herramientas tecnológicas para revisar la posición de los pies del arquero, el videoarbitraje decidió no intervenir, permitiendo que el partido continuara y que el Atlas terminara llevándose los tres puntos.