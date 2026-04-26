¡Sabe a gloria! Así fue para Ponchito González marcarle a América

Atlas llegará con motivación a la Liguilla. El equipo rojinegro cerró la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX con un importante triunfo ante America. Fue el primer triunfo de los rojinegros ante las Águilas, después de cinco derrotas seguidas.

Alfonso González fue uno de los héroes del partido junto con Camilo Vargas, que atajó un penal. En el caso del mediocampista, marcó el único tanto del compromiso y con ello le permitió a su equipo sumar tres puntos de oro que los ilusionan de cara a la Liguilla.

Atlas venció al América l IMAGO7

Ponchito González celebra su anotación ante América

Al respecto, el jugador rojinegro no ocultó su alegría al final del partido y destacó lo importante que era quedarse con los tres puntos en el Estadio Banorte. "Gloria, un gol que, bueno, nos sube en la tabla y nos aseguraba la Liguilla".

"Entonces, importantísimo al final. El esfuerzo del equipo fue impresionante durante todo el partido. Y el resultado del esfuerzo de la temporada total, ahí está el resultado que es la Liguilla"; declaró 'Ponchito' al final del partido en entrevista con W Deportes.

Por otra parte, el futbolista de Atlas aseguró que estaban preparados para un desafío grande en su visita al Coloso de Santa Úrsula, pero consideró que hicieron un buen partido que les permitió salir de la inercia negativa de resultados que venían arrastrando.

Poncho González en celebración en el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

"Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo, más allá de los resultados que se estaban dando. Pero, bueno, el equipo hizo el partido que tenía que hacer. Hicimos un partido largo, trabajamos todos los 90 minutos y ahí está el resultado", finalizó.

¿Contra quién va Atlas en Liguilla?

El de los rojinegros es uno de los cruces que se definirá una vez que se celebre el partido de Cruz Azul contra Necaxa. Si la Máquina gana o empata, se mete en el tercer lugar de la tabla y será el rival de los tapatíos, que ya en el Clausura 2023 eliminaron a los cementeros en Play In.

Poncho González en celebración en el partido de América contra Atlas | IMAGO 7