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Futbol

¿Quién es José Miguel Bejos? El empresario que Atlas se convertirá en el nuevo propietario del Atlas

José Miguel Bejos, próximo nuevo dueño de Atlas | Google
Alfredo Olivarez Ramírez 15:21 - 22 abril 2026
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José Miguel Bejos está a un paso de convertirse en el nuevo dueño del Atlas, respaldado por un grupo de inversionistas y con experiencia en sectores clave fuera del futbol

El empresario mexicano José Miguel Bejos se perfila como el próximo propietario del Atlas, luego de haber alcanzado un acuerdo con Grupo Orlegi para la compra de la institución.

De empresario discreto a protagonista en el futbol mexicano

Con una carrera lejos de los reflectores del futbol, consolidándose como un empresario con fuerte presencia en sectores clave como la infraestructura, la construcción y la publicidad, el empresario mexicano está cerca de dar un paso que podría cambiar el rumbo de su perfil público: convertirse en el nuevo propietario del Atlas.

Bejos es egresado de la licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac, formación que ha sido la base de una carrera empresarial sólida y diversificada. A lo largo de los años, ha enfocado sus esfuerzos principalmente en sectores estratégicos como la construcción, la infraestructura y la publicidad, consolidándose como una figura relevante dentro del ámbito empresarial en México.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

Experiencia en el deporte y respaldo empresarial

En el terreno deportivo, José Miguel Bejos está involucrado, ya que desde 2018 es propietario de los Pericos de Puebla, equipo que compite en la Liga Mexicana de Beisbol. Durante su gestión, la franquicia ha tenido momentos destacados, incluyendo la obtención de un campeonato. 

Su vínculo con el deporte también se extiende al golf, al ocupar un lugar especial en su vida personal y profesional. Más allá de ser un aficionado, Bejos desempeña un papel activo como comisionado de la Gira Profesional Mexicana. Desde esta posición, ha contribuido al impulso y desarrollo del golf profesional en el país, fortaleciendo su estructura competitiva y su proyección.

Camilo Vargas se lamenta falla del Atlas I IMAGO7

Empresarialmente, se desempeña como presidente de Mota-Engil México, filial de una de las compañías de infraestructura más importantes a nivel internacional. La empresa ha participado en proyectos de gran impacto en el país, entre los que destaca el Tren Maya, así como diversos desarrollos relacionados con transporte y movilidad urbana en distintas ciudades. 

De igual manera, es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), empresa especializada en mobiliario urbano y publicidad exterior, con presencia en distintas ciudades y proyectos de gran visibilidad. 

La posible adquisición del Atlas no sería un movimiento aislado, sino parte de una estrategia respaldada por un grupo de inversionistas. Con ello, José Miguel Bejos aparece como una figura con experiencia empresarial y que se unirá al listado de equipos que dejaron atrás la multipropiedad.

Atlas vs Querétaro | MEXSPORT
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