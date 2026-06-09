¿Los milagros existen? Neymar recibe buenas noticias de cara a la Copa del Mundo

Neymar Jr. sigue siendo una de las máximas dudas para la Selección de Brasil, pues ha llegado con lo justo a la convocatoria para la Copa del Mundo por una lesión muscular en el gemelo derecho; Ney fue sometido este lunes a una resonancia magnética para evaluar su evolución física de cara al debut de la Canarinha.

El resultado del estudio llevó tranquilidad al cuerpo médico y al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti. Según el parte oficial de la Confederación Brasileña de Futbol, la resonancia arrojó una "buena evolución" dentro de los parámetros esperados, por lo que Neymar continuará con el proceso de recuperación y preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña.

Neymar Jr. y Carlo Ancelotti, en Brasil| AP

El parte médico sobre Neymar

La expectativa alrededor del estado físico de Neymar era total en la concentración de Brasil en Estados Unidos. El delantero de Santos no participó del último amistoso de preparación ante Egipto en Cleveland y permaneció trabajando junto a fisioterapeutas y rehabilitadores para avanzar en su puesta a punto antes del inicio del Mundial.

El comunicado de la CBF fue recibido como una señal positiva dentro del plantel brasileño. "El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen apuntó una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Él seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica de la Selección Brasileña", informó la entidad.

Un aficionado de Brasil sostiene una imagen de Neymar | AP

Pese al optimismo, la evolución favorable no garantiza que Neymar vaya a ser exigido de inmediato. La intención de Ancelotti y su cuerpo técnico es no apurar el regreso del número 10 si no está al 100%, especialmente por la importancia que tiene el jugador en el proyecto de Brasil y por tratarse de un Mundial que podría representar su última gran oportunidad para conquistar la Copa del Mundo.

¿Juega Neymar en el debut de Brasil ante Marruecos?

La gran duda pasa ahora por saber si Neymar estará disponible para el debut de Brasil ante Marruecos, programado para el 13 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si responde bien a las cargas progresivas en los próximos entrenamientos con pelota, el atacante podría ocupar un lugar en el banco de suplentes y sumar minutos durante el segundo tiempo.

En caso de que Ancelotti decida ser más cauteloso, el plan alternativo apunta a que Neymar reaparezca en la segunda fecha del Grupo C, cuando Brasil enfrente a Haití el 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La profundidad del plantel, con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, le permite al entrenador italiano manejar los tiempos sin arriesgar físicamente a su máxima estrella.

Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil | AP