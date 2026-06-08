¡Ambiente mundialista! Aficionados de Brasil presentes en Puebla para duelo entre España y Perú

Porque no hay futbol sin baile, y no hay baile sin Brasil. Pese a que la Selección Brasileña disputará todos sus partidos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, un gran número de aficionados del país sudamericano se dieron cita en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc para poner el ambiente en el duelo entre España y Perú.

Con sus tambores característicos, con su samba contagiosa y su buen humor, los fanáticos brasileños llegaron al coloso de la Calzada Ignacio Zaragoza para darle un toque latinoaméricano a la máxima fiesta del futbol.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

España y el recuerdo de 1986

Pese a que la Furia Roja visitó nuestro país hace 16 años para un encuentro amistoso contra la Selección Mexicana, el mayor recuerdo del seleccionado ibérico fue en el Mundial de México 1986. España estableció su campamento en el estado de Tlaxcala, mismo estado en el que se estableció la alianza entre tlaxcaltecas y españoles para derrocar al Imperio Mexica.

El conjunto español jugó en la Copa del Mundo de 1986 en cuatro sedes distintas, siendo Puebla la última de su aventura en México. El equipo dirigido por Miguel Muñoz cayó ante Bélgica en la tanda de penaltis, tras el fallo de Eloy Olaya ante Jean-Marie Pfaff.

España vs Brasil en 1986 | @Rancoma_

¿Ambiente 100 por ciento festivo en Puebla?

Pese a la emoción de los aficionados al balompié por tener en territorio de la Angelópolis a un equipo como el español, la realidad es que como todo lo que rodea a este Mundial, las manifestaciones también se hicieron presentes.

A tan solo unas horas del inicio del partido entre España y Perú, un colectivo de madres de desaparecidos se manifestó a las afueras del Estadio Cuauhtémoc. "México es campeón en desaparición", reclamó el colectivo, quien dejó en claro que pese a la fiesta del futbol, no hay nada que festejar.