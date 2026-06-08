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Futbol

'Loco' Abreu hace polémica elección en su ranking histórico: Brasil por encima de Uruguay

Loco Abreu en un entrenamiento de Uruguay en 2010
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:47 - 08 junio 2026
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El mundialista uruguayo enSudáfrica 2010 tiene a su selección predilecta cuando se trata de dar un primer lugar

Sebastián 'Loco' Abreu volvió a quedar en el centro de la conversación futbolera tras participar en una dinámica junto al influencer Guille Futbol, donde debía guardar silencio hasta escuchar el nombre de una selección que considerara superior a Uruguay. El exdelantero uruguayo, recordado por sus pasos por River Plate, San Lorenzo y la Liga MX, sorprendió al no reaccionar ante varias potencias mundiales.

Durante el video, Abreu escuchó los nombres de Chile, México, Paraguay, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Argentina, Italia y Alemania sin emitir palabra. Solo rompió el silencio cuando apareció Brasil. Consultado luego sobre el lugar de Uruguay entre las selecciones más grandes de la historia, fue contundente: "Segunda".

Sebastián 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos, en la Jornada 9 ante Atlas | MAGO7

Abreu reavivó el debate sobre Uruguay, Brasil y Argentina

La respuesta del 'Loco' Abreu no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de hinchas debatieron sobre el lugar que ocupa la Celeste en la historia del futbol mundial. Para muchos uruguayos, su postura representa una defensa del peso histórico de Uruguay; para otros, abrió una nueva polémica al dejar por debajo a campeones mundiales como Argentina, Alemania, Italia y Francia.

La posición de Abreu también se conecta con declaraciones recientes en las que explicó que, personalmente, disfruta más ganarle a Argentina que a Brasil. Según el exatacante, la rivalidad con la Albiceleste está marcada por la paridad histórica entre ambas selecciones en la pelea por los títulos más importantes del futbol sudamericano y mundial.

Abreu durante su etapa como jugador | INTERNET

Estamos ahí, estamos parejos. No querés que se te despeguen; siempre existe la cargada, la chicaneada y la broma entre uruguayos y argentinos. Yo particularmente tengo más ganas de ganarle a Argentina que a Brasil

Las estrellas de Uruguay y la antesala del Mundial 2026

El orgullo por la historia de la selección uruguaya también fue alimentado en los últimos días por Diego Lugano, exdefensor y excapitán de la Celeste, quien reabrió el debate sobre las estrellas del escudo. En una entrevista con Canal 5 de Uruguay, Lugano sostuvo que la discusión ya no debería ser si Uruguay tiene cuatro títulos mundiales, sino si incluso podría considerarse un quinto con el Mundialito de 1980.

La Copa de Oro de Campeones Mundiales, disputada entre diciembre de 1980 y enero de 1981 en el estadio Centenario de Montevideo, fue ganada por Uruguay tras vencer 2-1 a Brasil en la final. Ese torneo, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y respaldado por la FIFA, volvió al centro de la escena después de que Lugano asegurara que fue “la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”.

Diego Lugano, exjugador uruguayo | IMAGO7

La discusión también tuvo un cruce televisivo entre Jorge Fucile y el periodista argentino Juan Carlos “Toti” Pasman, quien cuestionó la validez de dos estrellas uruguayas vinculadas a los oros olímpicos de 1924 y 1928. Todo este clima de debate llega en la previa del Mundial 2026, donde Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, compartirá el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, con la posibilidad de un eventual cruce ante Argentina en la fase eliminatoria.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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