"Gracias por lesionar jugadores": Hermano de Ronald Araujo arremete contra Bielsa por lesión del jugador de Barcelona

Faltan menos de tres días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y no hay ciudad ni selección que no tenga las alarmas encendidas. Por un lado, los tres países anfitriones enfrentan diferentes problemáticas sociales que tienen en vilo a las autoridades y aficionados. Mientras que en el ámbito deportivo, más de un representativo nacional mira con preocupación cómo va perdiendo jugadores por lesiones de mayor o menor gravedad.

En esta situación se encuentra la Selección de Uruguay, la cual podría no contar con Ronald Araujo para el arranque de su participación en el torneo de la FIFA. El defensa presentó una molestia muscular que lo olvidó a viajar de urgencia a España para atenderse con especialistas que lo han tratado en el pasado, cuando se ha lesionado con Barcelona.

De momento, su participación en el partido contra la Selección de Arabia Saudita en la Jornada 1 de la Fase de Grupos no está descartada por completo. Sin embargo, su situación generó preocupación en el entorno del representativo charrúa, que además se vio involucrado en la polémica por las acusaciones que Maikel Araujo, hermano del defensa blaugrana, hizo contra el seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa.

Selección de Uruguay previo a un partido | AP

¿Cuál es la polémica con Marcelo Bielsa y Araujo?

Desde el domingo, la Selección de Uruguay confirmó que Araujo viajó a Barcelona para atenderse una molestia muscular con "profesionales que lo han atendido con anterioridad". De acuerdo con el comunicado, tanto el cuerpo técnico como el personal de sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dieron el visto bueno para que el defensa hiciera el viaje y aseguraron que se reincorporará este martes 9 de junio.

No obstante, fuera de los comunicados oficiales, Maikel Araujo señaló a Bielsa como el responsable de la lesión de su hermano. "Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial", escribió en una historia en su cuenta de Instagram, en la cual compartió el comunicado oficial de la Selección de Uruguay.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa con la Selección de Uruguay | AP

Según los reportes del reportero uruguayo Rodri Vázquez, de la Revista Centenario, los señalamientos vienen porque Araujo viajó a la concentración del equipo nacional con un edema en el gemelo, por lo que el Barça pidió que su trabajo se llevara con calma y que tuviera días suficientes de trabajos diferenciados para "marcar una evolución paulatina".

Sin embargo, según la fuente mencionada, al segundo día se le exigió tanto como al resto del grupo, con ejercicios en doble horario que provocaron una leve rotura de fibras. Araujo viajó para someterse a un tratamiento urgente y la idea es que con ello logre recuperarse para estar en Uruguay de regreso este martes y por la noche viajar a Playa del Carmen, donde estará la delegación charrúa.

Así fue la publicación del hermano de Ronald Araujo | CAPTURA DE PANTALLA

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