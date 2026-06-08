Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Por culpa del play! Yamal revela por qué juega con la mano vendada

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:49 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El actual jugador del Barcelona confesó la curiosa situación

La Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina; España luce como una de las favoritas para coronarse en Nueva York de la mano de una de sus principales figuras como Lamine Yamal, mismo que ha dejado una inédita respuesta del por qué juega con la mano vendada.

¿Qué dijo Yamal?

El actual jugador del Barcelona reveló recientemente sobre la situación que derivó para lucir en una de sus manos siempre vendada cuando disputa un partido: "Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me reventé los dedos", dijo en un video.

Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP
Lamine Yamal en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

Yamal resaltó que la hinchazón obliga a vendarse la mano y con el paso del tiempo decidió dejárselo y ser parte de su identidad como futbolista: "Me quedó muy bien, como si alguien me vendase mejor. Y ya me lo dejé”.

El jugador juvenil también dejó un mensaje, recientemente, en modo de promesa previo a la disputa de la justa veraniega asegurando que si la ‘Furia Roja’ gana el torneo se compromete a asumir un reto personal y es la dejarse la barba y el bigote.

“Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats” "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”, mencionó el futbolista en una charla publicada en su canal de youtube.

Lamine Yamal con España | AP

¿Cómo se encuentra Yamal rumbo al Mundial 2026?

España tendrá su último partido de preparación ante Perú en Puebla. El técnico Luis de la Fuente explicó que la decisión de no convocar al joven atacante obedeció únicamente a una medida preventiva para favorecer su recuperación.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

El estratega español reveló que tanto Lamine Yamal como Nico Williams y Víctor Roque continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y evolucionan favorablemente. Todo indica que estarán listos para el inicio de la justa veraniega.

“Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con la recuperación, están muy bien; solo era conveniente que no dejaran de trabajar en sus rehabilitaciones específicas, y siento que hay muchas posibilidades de que estén disponibles en el siguiente partido. Lamentamos que hoy no estén, pero las indicaciones médicas nos sugieren que no hicieran el viaje”, señaló.

Lo Último
13:01 Mundial 2026: estos son los ocho hermanos que coincidirán en la Copa del Mundo
12:43 Roberto Mancini, cada vez más cerca de volver al banquillo de Italia
12:40 ¿A qué juegas Gianni? El presidente de la FIFA cobrando un tiro de esquina
12:33 ¿Qué significa ser demisexual? Roger González explica cómo descubrió su identidad
12:33 "Me parece divertido": Javier Tebas opinó sobre el regreso de José Mourinho a Real Madrid y LaLiga
12:26 ¡Aleluya! Real Madrid lanza jersey especial con el nombre del Papa León XIV
12:24 ¡Oficial! Pachuca anuncia inesperada salida de Esteban Solari
12:07 Árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se queda fuera de Estados Unidos a días del Mundial 2026
12:02 ¿Está enojado? Marcelo Flores elimina todo rastro de Tigres en sus redes sociales
12:02 ¿Se lo quita a Barcelona? Florentino Pérez quiere a Julián Álvarez en Real Madrid