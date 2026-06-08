¡Por culpa del play! Yamal revela por qué juega con la mano vendada
La Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina; España luce como una de las favoritas para coronarse en Nueva York de la mano de una de sus principales figuras como Lamine Yamal, mismo que ha dejado una inédita respuesta del por qué juega con la mano vendada.
¿Qué dijo Yamal?
El actual jugador del Barcelona reveló recientemente sobre la situación que derivó para lucir en una de sus manos siempre vendada cuando disputa un partido: "Me la vendo porque jugando a la Play le di una torta a la tele y me reventé los dedos", dijo en un video.
Yamal resaltó que la hinchazón obliga a vendarse la mano y con el paso del tiempo decidió dejárselo y ser parte de su identidad como futbolista: "Me quedó muy bien, como si alguien me vendase mejor. Y ya me lo dejé”.
El jugador juvenil también dejó un mensaje, recientemente, en modo de promesa previo a la disputa de la justa veraniega asegurando que si la ‘Furia Roja’ gana el torneo se compromete a asumir un reto personal y es la dejarse la barba y el bigote.
“Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats” "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”, mencionó el futbolista en una charla publicada en su canal de youtube.
¿Cómo se encuentra Yamal rumbo al Mundial 2026?
España tendrá su último partido de preparación ante Perú en Puebla. El técnico Luis de la Fuente explicó que la decisión de no convocar al joven atacante obedeció únicamente a una medida preventiva para favorecer su recuperación.
El estratega español reveló que tanto Lamine Yamal como Nico Williams y Víctor Roque continúan con sus respectivos procesos de rehabilitación y evolucionan favorablemente. Todo indica que estarán listos para el inicio de la justa veraniega.
“Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con la recuperación, están muy bien; solo era conveniente que no dejaran de trabajar en sus rehabilitaciones específicas, y siento que hay muchas posibilidades de que estén disponibles en el siguiente partido. Lamentamos que hoy no estén, pero las indicaciones médicas nos sugieren que no hicieran el viaje”, señaló.