¿Cuándo y contra quién debuta España en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina; España se aproxima para hacer su debut mundialista en Norteamérica de la mano de una generación de gran talento comandada por el juvenil Lamine Yamal.

La Selección Española hará su presentación ante Cabo Verde el próximo 15 de junio, dentro del Grupo H, que se realizará en el Mercedes-Benz Stadium, posteriormente se medirá ante Arabia Saudita y Uruguay.

Previo al debut mundialista, España tendrá su último partido de preparación en Puebla. El encuentro ante Perú servirá para que el entrenador continúe ajustando detalles tácticos, evalúe el estado físico de algunos jugadores y defina las piezas.

Lamine Yamal con España | AP

El Mundial 2026 espera a España

La Furia Roja llega a este Mundial con la misión de repetir lo hecho en Sudáfrica 2010 cuando ganaron su primer y, hasta ahora, único título en el torneo. El equipo llega siendo campeón de Europa y con figuras importantes por lo que apuntan a pelear por el boleto a la Final.

La Selección de España durante la ceremonia previa al amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium | AFP

Cabe mencionar, que los ibéricos han sido una de las naciones con más participaciones en Mundiales en la historia. El equipo ibérico ha jugado 16 ediciones distintas siendo el séptimo equipo que más veces ha asistido al máximo torneo de selecciones.

Para este torneo, el equipo cuenta con un ganador del Balón de Oro en Rodri, así como una base destacada del Barcelona con Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Pedri, pero sin duda alguna, la actual figura del equipo es Lamine Yamal.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cuál es la figura a seguir?

Es sorpresivo que un jugador de tan sólo 18 años sea el mejor jugador del equipo, pero desde que llegó a primera división a sus 16 años, se ha vuelto en una figura. Lamine Yamal. incluso fue pieza clave para que España consiguiera el título de la Eurocopa en el 2024. Ahora quiere volver a ser clave en el Mundial.