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Futbol

¡Con barba y bigote! Yamal lanza promesa si España gana el Mundial 2026

Lamine Yamal podría ser figura en el Mundial para España | MexSport
Ramiro Pérez Vásquez 14:27 - 07 junio 2026
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El juvenil lanzó unas palabras rumbo a la Copa del Mundo

El inicio de la Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina; España aparece como una de las grandes favoritas a levantar su segunda Copa; ahora con aires renovados en donde Lamine Yamal es una las mayores joyas. 

El jugador del Barcelona ha dejado una promesa previo a la disputa de la justa veraniega asegurando que si la ‘Furia Roja’ gana el torneo se compromete a asumir un reto personal y es la dejarse la barba y el bigote.

“Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats” "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”, mencionó el futbolista en una charla publicada en su canal de youtube. 

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Pese a que el joven jugador del Barcelona llegará arrastrando una lesión, el futbolista presume de 27 goles entre club y selección esta temporada, así como 21 asistencias y eso que fue baja por lesión en múltiples partidos.

España rumbo al Mundial 2026

La Furia Roja llega a este mundial con la misión de repetir lo hecho en Sudáfrica 2010 cuando ganaron su primer y, hasta ahora, único título en el torneo. El equipo llega siendo campeón de Europa y con figuras importantes por lo que apuntan a pelear por el boleto a la Final.

La Selección Española ha sido una de las naciones con más participaciones en Mundiales en la historia. El equipo ibérico ha jugado 16 ediciones distintas siendo el séptimo equipo que más veces ha asistido al máximo torneo de selecciones.

España sale rumbo a tierras mundialistas | RFEF

Pese a que la generación dorada de España fue aquella que lo ganó todo entre 2008 y 2012, la realidad es que la Furia Roja no tiene escasez de figuras en la actualidad. El equipo cuenta con un ganador del Balón de Oro en Rodri, así como una base destacada del Barcelona con Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Pedri, pero sin duda alguna, la actual figura del equipo es Lamine Yamal.

¿Qué dijo sobre Dembélé?

Mientras tanto, también habló sobre el Balón de Oro ganado por Ousmane Dembélé en donde afirma que pensaba que lo ganaría él y no el francés, aunque hoy la agrade debido a que al ser muy niño no lo valoraría.

“La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo. Pero creo que me hizo bien que lo ganara Dembélé porque todavía era un niño y no iba a valorar lo que significa ganar un Balón de Oro”, mencionó.

Ousmane Dembélé, jugador del PSG | AP
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