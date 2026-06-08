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Futbol

Grupo C del Mundial 2026: calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes saber

Brasil | AP Marruecos pasó por encima de sus rivales africanos | IG: @equipedumaroc Escocia | @ScotlandNT Haití goleando a Nueva Zelanda | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:59 - 08 junio 2026
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Marruecos, Escocia y Haití buscarán sorprender al gigante sudamericano en uno de los grupos más atractivos de la Copa del Mundo

El Grupo C de la Copa del Mundo 2026 reúne a una de las selecciones favoritas al título junto con tres equipos que llegan con argumentos suficientes para competir por los boletos a la siguiente ronda. Brasil encabeza un sector que comparte con Marruecos, Escocia y Haití.

La Verdeamarela parte como el gran candidato para quedarse con el liderato del grupo gracias a su historia, profundidad de plantilla y calidad individual. Sin embargo, Marruecos llega respaldado por el crecimiento que ha mostrado en los últimos años, mientras que Escocia busca consolidar su regreso a los Mundiales y Haití intentará convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Wesley en entrenamiento con la Selección de Brasil | AP
Wesley en entrenamiento con la Selección de Brasil | AP

Las figuras a seguir del Grupo C

Brasil cuenta con una plantilla repleta de talento y estrellas internacionales, siendo uno de los equipos más observados del torneo con Neymar Jr. y Vinicius Jr. a la cabeza. Del lado marroquí, nombres como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Sofyan Amrabat encabezan una generación que busca confirmar el gran nivel mostrado en competencias recientes.

Escocia deposita buena parte de sus esperanzas en futbolistas como Scott McTominay, Andy Robertson y John McGinn, mientras que Haití afrontará el reto con la ilusión de volver a competir en una Copa del Mundo por primera vez desde 1974.

Marruecos terminó cuarto en el Mundial de Qatar 2022 | MEXSPORT
Marruecos terminó cuarto en el Mundial de Qatar 2022 | MEXSPORT

Calendario del Grupo C

La actividad del sector comenzará con dos encuentros de alto interés. 

  • Marruecos se enfrentará a Brasil - 13 de junio

  • Escocia hará lo propio ante Haití - 13 junio

  • Marruecos contra Escocia en la segunda jornada - 19 de junio

  • Brasil se medirá ante Haití en la segunda jornada - 19 de junio

  • Haití-Marruecos y Brasil-Escocia cerrarán la última jornada, ambos el 24 de junio

Sobre el papel, Brasil y Marruecos aparecen como los favoritos para avanzar a los dieciseisavos de final, aunque Escocia intentará romper los pronósticos y Haití buscará dar uno de los grandes golpes del torneo. Con estilos muy distintos y varios futbolistas de renombre, el Grupo C promete ser uno de los más interesantes de seguir durante la primera fase del Mundial 2026.

Escocia buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026 | INSTAGRAM
Escocia buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026 | INSTAGRAM
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