¡Alta seguridad! Futbolistas de Senegal son extremadamente revisados a su llegada a San Antonio

Estamos a tan solo unos cuantos días de que comience la Copa del Mundo 2026, por lo que las selecciones participantes siguen llegando a las sedes en las que se jugarán sus primeros partidos en la competencia, misma que por primera vez contará con 48 selecciones.

Dentro de estos participantes por supuesto que se encuentra Senegal, uno de los contendientes más fuertes por parte de África, pero que no han pasado el mejor momento al aterrizar en territorio norteamericano.

Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy, previo al partido Senegal vs Perú | AP

Revisión exhaustiva

La Selección de Senegal ha arribado a Estados Unidos para poder jugar la Copa del Mundo a partir del próximo 16 de junio, día en el que debutarán en contra de Francia en el Estadio New York New Jersey, mismo en el que se jugó la Final del Mundial de Clubes.

Pero uno de los temas que han llamado la atención con esta llegada es el de la revisión, pues en el aeropuerto de San Antonio, las autoridades locales se detuvieron a revisar uno por uno a los seleccionados senegaleses para así poderles dar ingreso al país en el que debutarán ante los galos.

MetLife Stadium | AP

Dicho procedimiento fue tardado, pues constaba de ver en el dobladillo del pantalón, quitarse los zapatos y tras todo ello, pasar el detector de metales por todo el cuerpo. Esto no ha tardado para nada en molestar a los usuarios de redes sociales, pero todo toma mucho más sentido con respecto a lo sucedido en días anteriores.

👮🏻‍♂️🇺🇸🇸🇳 Así revisan a los jugadores de Senegal, UNO POR UNO, en el aeropuerto de San Antonio…



¿El procedimiento? Chequeo de dobladillo de pantalón, zapatillas y detector de metales por todo el cuerpo. ‼️ pic.twitter.com/Pi2NUWLfsk https://t.co/h0fse2IekD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 8, 2026

¿Qué pasó en Kansas City?

La preocupación por la seguridad rumbo al Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos luego de que se registrara un tiroteo en Kansas City, ciudad señalada como una de las sedes clave para la logística de varias selecciones durante el torneo. El incidente dejó nueve personas heridas y encendió las alertas en torno a los operativos que se preparan para recibir a equipos, aficionados y delegaciones internacionales.

De acuerdo con información de The Athletic, el ataque ocurrió en una zona cercana al área que utilizará la Selección de Inglaterra como campamento durante la Copa del Mundo. Sin embargo, hasta el momento no existe relación entre los hechos y la delegación inglesa, ni se reportó que algún integrante del equipo, cuerpo técnico o federación haya resultado afectado por lo ocurrido.

Harry Kane festeja gol con Inglaterra | AP