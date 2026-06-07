¿Cuándo y contra quién debuta Francia en el Mundial 2026?

Las dos últimas ediciones de Copa del Mundo han sido muy fructíferas para la Selección de Francia, pues en 2018, lograron ser campeones después de vencer a Croacia en el partido de la Final, mientras que en 2022, fueron subcampeones tras perder ante Argentina en lo que para muchos es el mejor partido de definición titular en la historia.

Para este año, los galos buscan una vez más ser parte de los últimos dos equipos en carrera hacia el título, pero esta vez lo intentarán en un formato diferente, pues no son 31, son 47 selecciones más las que estarán en competencia directa por ese trofeo dorado.

Selección de Francia festeja tras ganar el Mundial de Rusia 2018 | IMAGO7

El debut de la subcampeona mundial

Francia tiene un dato bastante coincidente y referido al estadio en el cual se juega la Final de cada torneo, pues en 2018, durante la Fase de Grupos, Francia enfrentó a Dinamarca en el Estadio Luzhniki, mismo en el que a la postre terminó jugando y ganando la Final en contra de Croacia.

En 2022 fue diferente, pues la única vez que jugó en el Estadio Lusail fue en el partido de la Gran Final; sin embargo, para esta próxima edición, los franceses abrirán su participación en el Estadio Metlife, casualmente, el recinto en el que se jugará la Final del campeonato mundial el próximo 19 de julio.

Kylian Mbappé tras perder la Final de Qatar 2022 con la Selección de Francia | MEXSPORT

Su rival será Senegal, y el partido tendrá un horario vespertino, pues se jugará a la 1:00 (tiempo del centro de México), muy similar a lo que sucedió en el Mundial de Clubes, por lo que las altas temperaturas pueden jugar un papel muy importante en contra de cualquiera de los equipos, pero más para los galos.

Selección francesa que jugó los Cuartos de Final ante Alemania en 2014 | Imago7

¿Cuáles son los otros dos partidos de Francia en el Mundial?

Para la segunda fecha de la Fase de Grupos, Francia se trasladará al Lincoln Financial Field en Philadelphia para medirse a Irak el 22 de junio, una selección que no había estado presente en este torneo desde 1986, casualmente la última vez que había sido organizado por México.

El último partido podría ser uno de los más relevantes de toda la primera etapa del torneo, pues el 26 de junio, irán al Gillette Stadium en Foxborough para sostener un compromiso de alto voltaje ante Noruega, selección que cuenta con uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland.