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Futbol

¡Por eso lo quiere Real Madrid! Con hat-trick, Olise comanda triunfo de Francia sobre Irlanda del Norte

Jugadores de Francia celebran con Michael Olise en el partido contra la Selección de Irlanda del Norte | AFP
Jugadores de Francia celebran con Michael Olise en el partido contra la Selección de Irlanda del Norte | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:56 - 08 junio 2026
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El jugador de Bayern Munich es uno de los que se perfila para llevarse los reflectores en la próxima Copa del Mundo

La joya que toda Europa quiere. Michael Olise fue una de las figuras en el Viejo Continente la pasada Temporada 2025-26, a nivel de Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, y ahora se perfila para robar reflectores en la Copa del Mundo 2026. Prueba de ello fue el hat-trick que marcó este lunes ante Irlanda del Norte en el último partido de preparación de la Selección de Francia antes del torneo de la FIFA.

Desde su debut con el equipo dirigido por Didier Deschamps en la UEFA Nations League 2024, Olise solo había marcado apenas cuatro goles a lo largo de dos años. Este lunes, en un mismo encuentro firmó un triplete sin precedentes en el triunfo 3-1 y demostró porque equipos como Real Madrid anhelan su fichaje y podrían pagar hasta 150 millones de euros por su carta.

Michael Olise en el partido de la Selección de Francia contra Irlanda del Norte | AFP
Michael Olise en el partido de la Selección de Francia contra Irlanda del Norte | AFP

Ahora el desafío será que demuestre y mantenga su nivel en el Mundial que comienza esta semana, en el cual Les Bleus buscarán su tercera Final al hilo y su tercer título mundial. El atacante de 24 años buscará trascender en el torneo en territorio norteamericano no solo para revalorizar su carta, sino para confirmarse como un contendiente serio a ganar el próximo Balón de Oro.

Así fue la victoria de Francia contra Irlanda del Norte

La inesperada derrota del actual subcampeón del mundo contra Costa de Marfil el pasado jueves 4 de junio generó serias dudas respecto al equipo de Deschamps, dudas que se mantuvieron en la primera mitad del encuentro de este lunes. Por más de 40 minutos Francia no pudo abrir el marcador, hasta que Olise hizo el primero de sus tres goles, con un disparo en el límite del área chica tras un fortuito rebote al 43'.

Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP
Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP

Ese gol le dio calma a los galos para la segunda mitad y apenas habían pasado tres minutos de la reanudación cuando llegó el 2-0 con un zurdazo de Olise, de nuevo después de una serie de rebotes dentro del área. Los norirlandeses trataron de reaccionar y al 64' Patrick Kelly acortó distancias en el marcador; sin embargo, de poco sirvió y diez minutos terminó la fiesta de Olise.

Diez minutos después de que cayó el tanto de Irlanda del Norte, Olise tomó el balón en la banda derecha y recorrió al centro para perfilarse de cara al arco. Ante la marca de dos defensas que no lo presionaron, el delantero se acomodó a su pierna zurda y desde los linderos del área sacó un bombazo cruzado, inalcanzable para Pierce Charles, que se lanzó cuan largo es pero sin posibilidad de desviar el disparo.

Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP
Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP

¿Cuándo debuta Francia en el Mundial 2026?

Con esta victoria concluyó la preparación del combinado francés previo al torneo mundialista, en el cual quedó ubicado en el Grupo I. En la Jornada 1, se enfrentará a la Selección de Senegal en Nueva Jersey, el próximo martes 16 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que en la Jornada 2 se medirá a Irak el lunes 22 a las 15:00 horas, para cerrar la Fase de Grupos ante Noruega el viernes 26 a las 13:00 horas.

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