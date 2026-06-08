¡Por eso lo quiere Real Madrid! Con hat-trick, Olise comanda triunfo de Francia sobre Irlanda del Norte

La joya que toda Europa quiere. Michael Olise fue una de las figuras en el Viejo Continente la pasada Temporada 2025-26, a nivel de Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, y ahora se perfila para robar reflectores en la Copa del Mundo 2026. Prueba de ello fue el hat-trick que marcó este lunes ante Irlanda del Norte en el último partido de preparación de la Selección de Francia antes del torneo de la FIFA.

Desde su debut con el equipo dirigido por Didier Deschamps en la UEFA Nations League 2024, Olise solo había marcado apenas cuatro goles a lo largo de dos años. Este lunes, en un mismo encuentro firmó un triplete sin precedentes en el triunfo 3-1 y demostró porque equipos como Real Madrid anhelan su fichaje y podrían pagar hasta 150 millones de euros por su carta.

Michael Olise en el partido de la Selección de Francia contra Irlanda del Norte | AFP

Ahora el desafío será que demuestre y mantenga su nivel en el Mundial que comienza esta semana, en el cual Les Bleus buscarán su tercera Final al hilo y su tercer título mundial. El atacante de 24 años buscará trascender en el torneo en territorio norteamericano no solo para revalorizar su carta, sino para confirmarse como un contendiente serio a ganar el próximo Balón de Oro.

Así fue la victoria de Francia contra Irlanda del Norte

La inesperada derrota del actual subcampeón del mundo contra Costa de Marfil el pasado jueves 4 de junio generó serias dudas respecto al equipo de Deschamps, dudas que se mantuvieron en la primera mitad del encuentro de este lunes. Por más de 40 minutos Francia no pudo abrir el marcador, hasta que Olise hizo el primero de sus tres goles, con un disparo en el límite del área chica tras un fortuito rebote al 43'.

Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP

Ese gol le dio calma a los galos para la segunda mitad y apenas habían pasado tres minutos de la reanudación cuando llegó el 2-0 con un zurdazo de Olise, de nuevo después de una serie de rebotes dentro del área. Los norirlandeses trataron de reaccionar y al 64' Patrick Kelly acortó distancias en el marcador; sin embargo, de poco sirvió y diez minutos terminó la fiesta de Olise.

Diez minutos después de que cayó el tanto de Irlanda del Norte, Olise tomó el balón en la banda derecha y recorrió al centro para perfilarse de cara al arco. Ante la marca de dos defensas que no lo presionaron, el delantero se acomodó a su pierna zurda y desde los linderos del área sacó un bombazo cruzado, inalcanzable para Pierce Charles, que se lanzó cuan largo es pero sin posibilidad de desviar el disparo.

Jugadores de la Selección de Francia celebran ante Irlanda del Norte | AFP

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