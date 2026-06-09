Pachuca tendrá técnico mexicano; Esteban Solari le duplican el sueldo y lo rechaza ¿Pumas? ¿Habrá cláusula explosiva?

Las últimas horas se tornaron muy complicadas en Pachuca. La salida de Esteban Solari dejó en claro que el estratega argentino aparentemente está en negociaciones y todo indica que serían los Pumas, aunque esta versión no la ha podido corroborar Récord hasta el momento.

Sin embargo, ¿qué pasó en la Bella Airosa? De acuerdo con gente que supo de la salida de Esteban Solari, los Tuzos le ofrecieron una ampliación de contrato con valor de 950 mil dólares, cantidad que representa el doble de lo que ganó la última temporada, donde llevó al equipo a las Semifinales del campeonato.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

Sin poder constatarlo, ratificamos que reportes de prensa indican que Solari estaría negociando cerca de 1.5 millones de dólares con Pumas, pero el tema en Pachuca no fue tanto el dinero, confiesan desde la Bella Airosa, sino una cláusula de salida peligrosa que quería el sudamericano, en la que aparentemente pedía que se le aumentara el sueldo en el transcurso de la temporada, lo que determinó que la dirigencia encabezada por Armando Martínez considerara imposible seguir con esas condiciones que solicitaba el estratega; de ahí el rompimiento en su contratación.

Técnico mexicano a Tuzos

Se supo que el siguiente estratega para Pachuca será un técnico mexicano. Aunque todavía no se revela el nombre, se sabe que es un entrenador de mucha pelea y experiencia. Se considera que hay equipo para sacar adelante el proyecto sin Esteban Solari.