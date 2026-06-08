¡Oficial! Pachuca anuncia inesperada salida de Esteban Solari

De manera inesperada se ha hecho oficial la salida de Esteban Solari como director técnico del Pachuca; el conjunto hidalguense lamentó la situación y simplemente agradecieron al entrenador argentino por su entrega.

“Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución”, resalta el comunicado.

“Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento, deseándoles mucho éxito”, finaliza el anuncio a través de las redes sociales de la institución hidalguense.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

¿Cómo fue su paso en Pachuca?

Esteban Solari llegó a Pachuca en una situación atípica. Tras las 17 Jornadas de temporada regular del Apertura 2025, los Tuzos decidieron cesar a Jaime Lozano, director técnico es ese momento. Por lo tanto, al haber terminado en noveno lugar tenían que buscar a un entrenador que dirigiera el Play In en ese momento. Con esa situación, la directiva tuza ‘apostó’ por Esteban Solari, quien más allá de haber llegado como emergente, se convirtió en una solución.

El estratega argentino debutó con el cuadro de la Bella Airosa ganándole a Pumas en el primer duelo de Play In. Con un marcador de 3-1 a favor en el Estadio Hidalgo, los Tuzos tuvieron la oportunidad de jugar un segundo duelo en busca de su boleto en los Cuartos de Final del certamen. Sin embargo, Pachuca cayó en ese encuentro 2-1 ante Juárez, para así quedar eliminados.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

El Clausura 2026 de ensueño

Ya para este Clausura 2026, la idea de Pachuca era tener a jugadores extranjeros de jerarquía para comandar a los mexicanos de sus Fuerzas Básicas con la compañía con elementos como: Oussama Idrissi, Eduardo Bauermann y Enner Valencia.

Después de las 17 Jornadas, a pesar del inicio de torneo turbulento, los comandados por Esteban Solari finalizaron en la cuarta posición con 31 puntos. El cuadro hidalguense tenía garantizado jugar la Vuelta de los Cuartos de Final en su estadio.

Esteban Solari en el partido de Pachuca contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7