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Futbol

Cambios en Pachuca: ¿Qué pasará con Enner Valencia y Salomón Rondón en los Tuzos?

Enner Valencia en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7
Enner Valencia en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7
René Tovar
René Tovar 14:24 - 03 junio 2026
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De cara al Apertura 2026, los Tuzos ya empezaron con la planificación de su plantel para el siguiente certamen

Enner Valencia, seleccionado de Ecuador, saldrá de los Tuzos del Pachuca, por lo que el sudamericano no jugará más con la escuadra hidalguense, reveló una fuente cercana al futbolista que tomará parte en la Copa del Mundo.

​Dicha fuente aseguró que el ciclo de Enner con Pachuca terminó, pero no aclaró si tiene ofertas en el extranjero o en algún club de la Liga MX.

Enner Valencia en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7
Enner Valencia en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

​De esta manera, Enner cumple de forma satisfactoria su segunda etapa con el equipo hidalguense. En la Temporada 2013-2014 jugó con el cuadro tuzo y, luego de una larga trayectoria en Europa (West Ham, Everton, Fenerbahçe) y Sudamérica (Internacional de Porto Alegre), el atacante ecuatoriano concretó su regreso al Pachuca en el año 2025.

​En su campaña de retorno aportó anotaciones clave, registrando, por ejemplo, cuatro goles en el cierre de la temporada para mantener el protagonismo en el ataque hidalguense.

​Aunque los Tuzos llegaron a Semifinales, fue insuficiente para poder alcanzar la Final, por lo que desde ese momento Enner determinó que debía abandonar la institución.

Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT
Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT

​Rondón acaba contrato, pero...

​En el caso de Salomón Rondón, el venezolano cumplió su contrato con el equipo, pero todavía no se sabe si seguirá vinculado con el Pachuca. El deseo de ambas partes es continuar, pero dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo para su firma.

​El único jugador que está amarrado, pero que aún no es oficial, es Rodolfo Pizarro; por el momento, los Tuzos no lo han dado a conocer.

Salomón Rondón con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Salomón Rondón con Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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