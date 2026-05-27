'Conejo' Pérez Jr., el pentacampeón de goleo en Pachuca que la rompe en fuerzas básicas

​¿Hijo de tigre pintito? Todo parece indicar que sí. El nombre quizá no diga mucho, pero sí el apodo de su padre, por lo que Santiago 'Conejo Jr.' Pérez comienza a ser el personaje a seguir en las fuerzas básicas del Pachuca.

​Ahora bien, los aficionados podrían decir: "Ah, es el hijo de un famoso y está ahí por sus apellidos", pero no. Santiago 'Conejo Jr.' Pérez se ha consagrado cinco veces campeón de goleo y este día va a disputar la Final del campeonato Sub-17 contra Toluca. Pérez es una de las armas principales de los Tuzos, que si algo tienen, es darle oportunidad a los jóvenes futbolistas.

Santiago Pérez en un partido de Pachuca | IMAGO7

​"Qué puedo hablar de mi hijo", responde Óscar el 'Conejo' Pérez cuando se le cuestiona si su hijo realmente tiene las condiciones para llegar a la Primera División del balompié mexicano.

​Como buen padre orgulloso, el 'Cone' no habla de más acerca de su hijo, simplemente se va a las estadísticas y estas son contundentes: ha sido cinco veces campeón de goleo. Es decir, no heredó la posición de su padre en la portería, pero tiene un instinto de killer a su edad que muchos envidiarían.

​Por lo pronto, su desarrollo está en fuerzas básicas, pero se espera que pronto dé el salto a la Liga MX con los Tuzos. Por ahora, el 'Conejo Jr.' salta muy alto y espera llegar a las grandes alturas a las que llegó su padre.