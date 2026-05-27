Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Conejo' Pérez Jr., el pentacampeón de goleo en Pachuca que la rompe en fuerzas básicas

Santiago Pérez en un partido de Pachuca | IMAGO7
Santiago Pérez en un partido de Pachuca | IMAGO7
René Tovar
René Tovar 10:54 - 27 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google

​¿Hijo de tigre pintito? Todo parece indicar que sí. El nombre quizá no diga mucho, pero sí el apodo de su padre, por lo que Santiago 'Conejo Jr.' Pérez comienza a ser el personaje a seguir en las fuerzas básicas del Pachuca.

​Ahora bien, los aficionados podrían decir: "Ah, es el hijo de un famoso y está ahí por sus apellidos", pero no. Santiago 'Conejo Jr.' Pérez se ha consagrado cinco veces campeón de goleo y este día va a disputar la Final del campeonato Sub-17 contra Toluca. Pérez es una de las armas principales de los Tuzos, que si algo tienen, es darle oportunidad a los jóvenes futbolistas.

Santiago Pérez en un partido de Pachuca | IMAGO7
Santiago Pérez en un partido de Pachuca | IMAGO7

​"Qué puedo hablar de mi hijo", responde Óscar el 'Conejo' Pérez cuando se le cuestiona si su hijo realmente tiene las condiciones para llegar a la Primera División del balompié mexicano.

​Como buen padre orgulloso, el 'Cone' no habla de más acerca de su hijo, simplemente se va a las estadísticas y estas son contundentes: ha sido cinco veces campeón de goleo. Es decir, no heredó la posición de su padre en la portería, pero tiene un instinto de killer a su edad que muchos envidiarían.

​Por lo pronto, su desarrollo está en fuerzas básicas, pero se espera que pronto dé el salto a la Liga MX con los Tuzos. Por ahora, el 'Conejo Jr.' salta muy alto y espera llegar a las grandes alturas a las que llegó su padre.

Santiago Pérez celebra un gol | IMAGO7
Santiago Pérez celebra un gol | IMAGO7
Lo Último
12:38 Fallece Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio; así fue la despedida de su familia
12:16 Se filtra nueva carta de ‘El Chapo’ Guzmán desde prisión; pide regresar a México
12:05 Carlos Slim rompe el silencio sobre AMLO y la promesa pendiente a Telmex
11:36 Neymar sorprende con su llegada a la Selección de Brasil
11:34 Revelan la razón por la que Alejandro Zendejas no jugó con México
11:16 ¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Se revelan detalles
10:56 Amenaza de bomba en San Lázaro provoca desalojo de más de 500 personas
10:54 'Conejo' Pérez Jr., el pentacampeón de goleo en Pachuca que la rompe en fuerzas básicas
10:45 Cruz Azul pone millonaria cláusula de salida a 'Charly' Rodríguez
10:42 Viva presenta “VIVA MÉXICO”, una experiencia que une futbol, música y orgullo nacional