'Conejo' Pérez Jr., el pentacampeón de goleo en Pachuca que la rompe en fuerzas básicas
¿Hijo de tigre pintito? Todo parece indicar que sí. El nombre quizá no diga mucho, pero sí el apodo de su padre, por lo que Santiago 'Conejo Jr.' Pérez comienza a ser el personaje a seguir en las fuerzas básicas del Pachuca.
Ahora bien, los aficionados podrían decir: "Ah, es el hijo de un famoso y está ahí por sus apellidos", pero no. Santiago 'Conejo Jr.' Pérez se ha consagrado cinco veces campeón de goleo y este día va a disputar la Final del campeonato Sub-17 contra Toluca. Pérez es una de las armas principales de los Tuzos, que si algo tienen, es darle oportunidad a los jóvenes futbolistas.
"Qué puedo hablar de mi hijo", responde Óscar el 'Conejo' Pérez cuando se le cuestiona si su hijo realmente tiene las condiciones para llegar a la Primera División del balompié mexicano.
Como buen padre orgulloso, el 'Cone' no habla de más acerca de su hijo, simplemente se va a las estadísticas y estas son contundentes: ha sido cinco veces campeón de goleo. Es decir, no heredó la posición de su padre en la portería, pero tiene un instinto de killer a su edad que muchos envidiarían.
Por lo pronto, su desarrollo está en fuerzas básicas, pero se espera que pronto dé el salto a la Liga MX con los Tuzos. Por ahora, el 'Conejo Jr.' salta muy alto y espera llegar a las grandes alturas a las que llegó su padre.