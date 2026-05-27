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Futbol

“Si no se consigue el campeonato, es un fracaso”: Moisés Muñoz sobre el presente del América

Moisés Muñoz habló de la actualidad del América | MEXSPORT
Moisés Muñoz habló de la actualidad del América | MEXSPORT
Gerardo Rosales 23:37 - 26 mayo 2026
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El exportero azulcrema respaldó la exigencia del conjunto de Coapa al presentar su nueva serie documental “Mi Serie”

El histórico guardameta del América, Moisés Muñoz, habló sobre el complicado torneo que vivieron las Águilas en el Clausura 2026 de la Liga MX, dejando claro que dentro del club no existe margen para conformarse luego de quedar eliminados en los Cuartos de Final tras haber clasificado en el octavo puesto.

Muñoz aseguró que en Coapa la única obligación siempre será levantar el campeonato, por lo que reconoció que el semestre quedó lejos de las expectativas de la institución y de la afición.

“No fue el torneo que queríamos para el América. En este club la exigencia es salir campeón torneo tras torneo. Si no se consigue el campeonato, es un fracaso y eso lo sabemos todos los americanistas”, señaló.

Brian Rodríguez en lamento con América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Brian Rodríguez en lamento con América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

El arquero también respaldó que el equipo buscará reforzarse de cara al próximo semestre para volver a competir por el título.

“Estoy seguro de que para el próximo torneo se apuntalarán las posiciones donde se requiere y el equipo tendrá una mejor cara. América seguirá siendo protagonista como lo ha sido durante muchos años”, comentó.

Moises Munoz y Oswaldo Sanchez durante la ceremonia de la Entrega de Balón de Oro de la Liga MX | MEXSPORT
Moises Munoz y Oswaldo Sanchez durante la ceremonia de la Entrega de Balón de Oro de la Liga MX | MEXSPORT

Por otra parte, Muñoz presentó su nueva serie documental titulada “Mi Serie”, proyecto que nació a partir de pláticas y recuerdos compartidos junto a César Mora, quien terminó por convencerlo de contar parte de su vida y carrera frente a las cámaras.

“Empezamos recordando anécdotas y momentos que vivimos juntos. En un principio era una idea muy abierta, pero terminó convirtiéndose en esta serie documental”, explicó.

Dentro del proyecto aparecerá uno de los momentos más importantes de su carrera: el histórico gol de cabeza en la Final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, una jugada que sigue marcando a toda la afición americanista.

“Hay veces que llega el 26 de mayo y todavía se me enchina la piel. Incluso se me sale alguna lágrima al recordar ese momento. Es algo que nunca voy a olvidar”, concluyó el portero azulcrema.

El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7
El remate de Moisés Muñoz en la Final del Clausura 2013 entre América y Cruz Azul | IMAGO 7

Finalmente, habló sobre el presente de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo y mostró confianza en la portería del combinado nacional, luego de las dudas que existen alrededor de nombres como Guillermo Ochoa y el nivel de algunos arqueros mexicanos.

Yo creo que el arco nacional está muy bien resguardado. No debemos preocuparnos por esa posición porque México tiene porteros de gran nivel”, explicó.

Incluso, Moisés se animó a pronosticar el desempeño que podría tener el Tri en la justa mundialista y aseguró que espera una participación histórica.

Espero que México llegue al sexto partido. Ojalá me equivoque y puedan avanzar todavía más lejos”, afirmó.

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