Estudiantes eliminó al DIM con gol agónico y avanzó a Octavos de Final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata logró una dramática clasificación a los Octavos de Final de la Copa Libertadores luego de derrotar 1-0 al Deportivo Independiente Medellín en la Jornada 6 del Grupo A. El equipo argentino necesitaba ganar para avanzar y encontró el gol salvador en los últimos minutos del encuentro disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Desde el arranque del partido, el cuadro dirigido por Eduardo Domínguez tomó la iniciativa y dominó la posesión del balón, mientras que el conjunto colombiano apostó por el orden defensivo y por aguantar el empate que le daba el pase a la siguiente ronda.

El gol llegó en el momento más dramático

Cuando parecía que el marcador terminaría sin goles, apareció Mikel Amondarain al minuto 90+1 para marcar de cabeza el único tanto del encuentro y desatar la locura en La Plata. Tras una revisión en el VAR, el árbitro validó la anotación que terminó dándole la clasificación al ‘Pincha’.

El gol cayó como un balde de agua fría para el DIM, que durante gran parte del encuentro resistió los ataques argentinos y estuvo muy cerca de avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de la Plata contra Medellín | X:EdelpOficial

¡Recontra vale Mikel! 💪pic.twitter.com/HIlEZov3cj — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 27, 2026

Medellín jugará el Playoff de Sudamericana

Con este resultado, Estudiantes terminó segundo del Grupo A con nueve puntos y aseguró su presencia en la siguiente fase del torneo continental, mientras que Flamengo se quedó con el liderato del sector.

Estudiantes de la Plata y Medellín jugando en la Copa Libertadores | x:EdelpOficial

Por su parte, Independiente Medellín quedó eliminado de la Copa Libertadores tras finalizar tercero del grupo con siete unidades, aunque todavía tendrá actividad internacional al disputar el playoff de la Copa Sudamericana.